Malestar en IMM porque Adeom rechazó su propuesta ante paros

En la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) no cayó nada bien que el sindicato de los municipales le haya dicho que no a la propuesta del intendente y precandidato a la Presidencia, Daniel Martínez, para contar con una guardia gremial que evite que no haya recolección de residuos cuando hay paros.

Este jueves en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), autoridades de la comuna escucharon formalmente las razones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para rechazar la propuesta. A la comuna "no le gustó nada" la respuesta del sindicato de los municipales, declaró ayer a El País, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll. Fuentes de la Intendencia comentaron ayer a El País que efectivamente la posición de los municipales "generó cierto malestar".

Según la propuesta de la comuna a la que accedió El País, la iniciativa involucra a más del 30% de los funcionarios del área. Con su planteo, la comuna pretendía mantener un servicio mínimo de limpieza con 293 funcionarios. De ese total, 180 deberían estar dedicados a la operativa de limpieza, 23 a mantenimiento, 29 (temporada alta) y cinco (temporada baja) a las playas, cinco para el área de las necropsias y 53 funcionarios para el área de disposición final de residuos.

La propuesta establecía la necesidad de "cubrir los servicios mínimos en los casos de paralización de actividades decretadas por el Pit-Cnt y/o Adeom". Para la central, el argumento de la comuna sobre lo que considera un servicio esencial no es el adecuado. "Es errónea, toda vez que, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define lo relacionado con los servicios esenciales, de la forma en que lo hace, a la misma vez descarta expresamente que los servicios de recolección de residuos puedan integrar el elenco de aquellos que en la práctica limitan legítimamente el derecho de huelga, cuando se fundamenta esa limitación".

Además, considera que la comuna realiza "una interpretación conservadora y retardataria, que impone un retroceso en cuanto a la consideración de cuáles deben considerarse servicios esenciales".

Ripoll señaló a El País que la propuesta de Martínez no se ajusta a la realidad, dado que, por ejemplo, en el sector de camiones, la comuna propone contar con 60 choferes pero no tiene esa cantidad de vehículos para utilizar. Explicó que diariamente, la comuna apenas puede salir con 20 camiones y que la propuesta limita y restringe la posibilidad de hacer paros. Añadió que ante estos casos "no habría paro, es como eliminar la paralización y eso no es lo acordado", remató. Hace una semana, representantes del Pit-Cnt, Adeom y la IMM acordaron en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) participar de dos comisiones, una para evaluar los servicios mínimos ante paros y otra sobre el estado de insalubridad de la usina de disposición final de residuos. A principios de enero, al regreso de sus vacaciones y tras casi una semana de un paro, el intendente Daniel Martínez lanzó una polémica propuesta para declarar esencial el servicio de la limpieza, una plataforma que luego pasó a ser tan solo para garantizar los servicios mínimos. El intendente tampoco descartó que ante eventuales conflictos en los que se interrumpa la recolección de residuos la comuna cuente con "pliegos licitatorios" de empresas privadas para cumplir con el servicio.