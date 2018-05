La adscripta y la directora del Liceo N° 44 fueron agredidas: mañana hay paro

Ayer martes la adscripta y la directora del Liceo N° 44 de Melilla fueron agredidas.

Según informó el núcleo de trabajadores sindicalizados del liceo “Rincón de Melilla”, hubo una pelea entre alumnos del centro y jóvenes ajenos al mismo. Fue así que las docentes intervinieron para intentar calmar la situación y resultaron agredidas física y verbalmente.

Por este motivo, los trabajadores del liceo decidieron parar durante 24 horas mañana jueves y la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo adhiere a la medida.

El comunicado de Ades Montevideo señala que el núcleo sindical del liceo planificará durante el paro activo una jornada de trabajo con los estudiantes sobre violencia. También tratar el tema de la constitución de la Comisión de Salud Laboral, que aún no estaba conformada.



También se tratará el tema del "apoyo a las compañeras agredidas en la decisión de ampararse al protocolo acordado entre el CES y el sindicato".

Ocupan liceo de Atlántida

Padres y docentes del liceo N°2 de Atlántida ocupan el edificio en reclamo de baños accesibles y un cargo de adscripto.



Entre los cerca de 500 alumnos que asisten al centro educativo hay un caso que a los profesores les viene llamando la atención desde 2016. Se trata de un estudiante con discapacidad que cada vez que quiere ir al baño tiene que salir, con la compañía de un amigo, y cruzar la calle para usar los baños de otro edificio.



Es que el liceo tiene tres pisos, pero los baños se encuentran en los entrepisos. No hay ascensor ni ayuda mecánica alguna. Los otros estudiantes con dificultades de movilidad, a los que se suma un docente, tampoco pueden ingresar a los laboratorios de Química, Informática, la biblioteca ni el salón multiuso.

Padres y profesores del liceo N°2 de Atlántida ocupan edificio. Foto: Gentileza de docentes.

El núcleo sindical del liceo había reclamado por estas falencias hace tres años. La unidad de Arquitectura de Secundaria les dio la razón, pero dijeron “que no había presupuesto”, explicó la profesora María Emilia Chapella, una de las manifestantes.



Tanto los padres como los docentes entienden que “se están vulnerando los derechos” de los estudiantes y, de no haber una solución, tienen planteado cortar la ruta Interbalnearia.



Pero el reclamo no queda ahí. Este año se abrió un nuevo grupo de primer año y, sin embargo, se “perdió” un cargo de adscripto. Eso hace que “haya solo dos adscriptos para tres pisos, de por sí es un lío y si falta uno es todo un caos”, dijo Chapella.



Además, el liceo “nunca tuvo portería ni nadie de seguridad”. En los últimos dos años “han robado varias bicicletas” y por eso piden “más vigilancia”.