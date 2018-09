Julio César Lestido: "Porque vengan a mi casa a gritar no van a cambiar mi posición"

A diferencia de lo que ocurrió en ocasiones anteriores, la marcha organizada por el Pit-Cnt culminó en la sede de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios en Rincón y Misiones.



Julio César Lestido, presidente de la cámara, consideró que la idea de terminar la marcha en ese lugar fue "aleatoria" y que si bien no conoce los motivos que llevaron a los trabajadores congregados a tomar esa decisión "ellos son libres de hacer lo que tienen que hacer", indicó a El País.

Sí lamentó el hecho de que se entorpeciera la libre circulación de las personas que se encontraban en la zona. "Me da lástima porque este tipo de manifestaciones está bien que se hagan pero sin interrumpir los derechos de las personas", expresó.



"Lo que tenemos que valorar es que esto (la marcha) se puede hacer, en otros países no existe esta oportunidad", agregó el presidente de la cámara.



Sin embargo Lestido aseguró que el mejor camino para resolver cualquier problemática es el camino del diálogo, un espacio que, según explicó, ya está instaurado para todos los grupos que quieran negociar.

Otra opción de reclamo no es la adecuada para que se encuentren soluciones, opinó y ejemplificó: "Porque vengan a mi casa a gritar no van a cambiar mi posición".



Lestido también hizo referencia a las medidas de ocupación que algunas veces se deciden llevar a cabo en los comercios. "Todos tenemos el derecho de manifestar el reclamo, pero yo tengo derecho a trabajar y a la libre circulación", consideró.



"En 150 años de vida (de la Cámara de Industria) entendemos que no es el camino. No es bueno para ninguna de las partes que se negocie bajo presión", expresó.

"Había una pancarta que decía que 'si a los trabajadores les va bien al país le va bien', y estoy de acuerdo pero ahí falta agregar que para que a los trabajadores les vaya bien a las empresas les tiene que ir bien", consideró.



El presidente de la Cámara recordó que la situación del país "no es la misma que años atrás, cuando hubo tiempos de bonanza" y que si las empresas bajan sus ventas "no es porque quiera el empresario".



"Las empresas están negociando lo que pueden, hay un costo de producción y ahora no estamos siendo productivos, no hay inversión porque las empresas no están siendo rentables", indicó.

"Tenemos que trabajar en conjunto, buscar soluciones, decirle al Estado que tenemos que reducir sus gastos, tenemos que ser más eficientes, tenemos que tener un personal con mayor educación, todos tenemos que apretarnos el cinturón", opinó.



Lestido consideró que si bien hay grupos que recién iniciaron las negociaciones y otros que todavía están por hacerlo, se va a llegar "a buen puerto". "Tengo las esperanzas", indicó.