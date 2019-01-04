La basura no será levantada; Adeom mantiene el paro

Un conflicto reiterado antes de Reyes

Los trabajadores de Limpieza no aceptan propuestas de la Intendencia de Montevideo, que ya piensa en decretar la esencialidad del servicio.

La basura seguirá en los contenedores y afuera de ellos al menos un día más. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) resolvió continuar con el conflicto hasta las 15:00 horas de hoy, cuando volverá a reunirse con directores de la Intendencia para intentar destrabar el conflicto.

A raíz de esta situación, la comuna le pidió al Ministerio de Salud Pública que realice un monitoreo sobre el estado sanitario de la ciudad, ya que la acumulación de basura empezó a "complicarse", dijo a El País el director de Recursos Humanos de la IMM, Eduardo Brenta. Este es el primer paso que suele realizar el gobierno departamental antes de decretar la esencialidad del servicio.

En este período en que el servicio de recolección de basura se ha visto afectado, la Intendencia sumó a empresas privadas y organizaciones sociales para que ayuden a paliar la situación. El inconveniente es que muchas de estas firmas son del área de la construcción, de licencia en estos tiempos, con escaso personal pues que acepte ser convocado.

Foto: Leonardo Mainé

En general, estas organizaciones se encargan de limpiar el entorno de los contenedores, cumplen con lo que la comuna llama "descopetar", es decir, llevarse la parte superior del contenedor para que no desborde.

Los trabajadores de Adeom desconocen por su parte en cuánto tiempo podría normalizarse la situación si hoy levantaran el paro. "Dependería de cómo la encontremos. Te puedo decir dos días o cinco. Depende de la zona y del personal que tengamos", dijo Dora Lorenzo, dirigente de Adeom.

El gremio ha estado observando cómo están los contenedores de la ciudad y admitió que la recolección está retrasada. "Estamos en enero y medio Montevideo está de licencia y eso nos ayuda a que haya mucho menos basura. Si esto hubiese sido en marzo o en abril, quizás fuera otra la situación. Puede haber contenedores desbordados pero eso se da en situaciones de paro y de no paro. Acá hemos tenido retrasos de contenedores porque los camiones están rotos y no tenemos repuestos para arreglarlos", indicó Enrique Trujillo, vicepresidente de Adeom.

La basura se acumuló en Montevideo por paro de Adeom. Foto: Leonardo Mainé

Los trabajadores argumentan que hoy opera un 80% de la flota. "Son camiones que están funcionando casi las 24 horas y no se les da un tratamiento preventivo, llevan 14.000 kilos todos los días (al vertedero)", aseguró Trujillo.

Conflicto.

Adeom indicó que la contestación que la Intendencia brindó no contempla la totalidad de los puntos que le plantearon. El sindicato reclama varias cosas: un estudio de insalubridad de funcionarios que trabajan en el vertedero de Felipe Cardoso; el pedido de traslado de una jefa administrativa tras ser denunciada por acoso laboral por una funcionaria; una nueva estructura del departamento de Desarrollo Ambiental y mejores condiciones salariales. Además, cuestionan la privatización del servicio de guinchado tras un episodio en el que debió intervenir un vehículo ajeno a la comuna.

Sobre el la situación de acoso, la Intendencia no accedió al traslado de esa jefa porque aún no finalizó una investigación que está llevando adelante el departamento de Jurídica, y que determinará si existen o no motivos para iniciar un sumario. En cuanto a la intervención de un guinche privado ante el pinchazo de una cubierta de un camión de la Intendencia, Brenta dijo: "La alternativa que teníamos era enviar un guinche privado o dejar a los trabajadores tirados en plena calle donde sucedió eso. Y optamos por proteger a los trabajadores en una zona que tiene sus complejidades. Además, propusimos realizar un protocolo para cuando no hay guinche".

La basura se acumuló en Montevideo por paro de Adeom. Foto: Leonardo Mainé

La IMM comunicó que sobre la nueva estructura salarial reclamada por los funcionarios no habrá modificaciones. "Se mantendrá el régimen vigente", se contestó por escrito. Según la comuna, Adeom "cambió el discurso" luego de la asamblea de ayer. "Ahora dicen que el tema de esta funcionaria (que sufrió acoso) no es el centro. Ahora dicen que es la reestructura", comentó Brenta.

La reunión sindical de ayer le dio la potestad al ejecutivo de Adeom para aceptar o rechazar medidas que la IMM comunicará hoy.

"Todos los años es la misma historia"

Ante el paro de Adeom, el senador del Partido Nacional Javier García cuestionó la medida dispuesta por los trabajadores municipales. "Toda medida sindical tiene límites. No puede poner en riesgo la salud de personas ni medio ambiente. Debe declararse esencial levantar residuos. El sistema no puede estar más en manos de Adeom", señaló en su cuenta de Twitter.

El senador y presidente del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que es "absolutamente inaceptable" dejar sin recolectar la basura en Montevideo. "La falta de autoridad del Intendente para resolverlo es todo un símbolo. Todos los años es la misma historia".

Foto: Fernando Ponzetto

La primera causa

El paro de Adeom en el servicio Limpieza de la Intendencia de Montevideo comenzó a las 10:00 del 31 de diciembre. La medida fue tomada por acoso laboral a trabajadores, lo cual se arrastraría desde mucho tiempo atrás, según dijeron fuentes de Adeom. Se estima que durante el cambio de año la generación de residuos aumenta cerca de un 30%.

Otras motivaciones

El conflicto, al pasar los días, fue sumando motivos. Adeom dijo que se oponía a la decisión de la comuna de extender el contrato de una empresa privada para suplir a un camión municipal que estaba fuera de servicio. A esas alturas los vecinos comenzaban a quejarse en más de un municipio por la basura en las calles.

La última lista

Adeom agregó reclamos para tratar en la bipartita con la IMM: arreglar y comprar más camiones de levante trasero, eliminar empresas privadas de limpieza, qué pasó con 4 camiones de levante lateral desaparecidos, ascensos para choferes, resolución de diferencias salariales, devolución de porcentajes, etc.