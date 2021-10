"Kilómetros de cola" en el puerto de Montevideo y UPM por paro de camioneros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Kilómetros de cola" de camiones fueron el resultado de un paro del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) que impidió la entrada y salida de camioneros en el puerto de Montevideo y en UPM, indicó a El País Juan Dorado, integrante de la mesa directiva del sindicato.

El paro, que calificó de "efectivo", fue en el marco de las negociaciones por Consejo de Salarios y se extendió desde las 00:00 horas de este jueves hasta las 17:00 horas. En ese momento, el Ministerio de Trabajo (MTSS) comunicó al sindicato que el viernes al mediodía se va a desarrollar una reunión con el subdirector de Trabajo.



Consultado sobre ese encuentro, Dorado dijo que allí esperan encontrar un "camino de acuerdo" que permita allanar un poco la negociación, aunque no se defina ese día.

Entre sus reivindicaciones, los trabajadores piden que se recupere un 4% del salario "perdido en el convenio puente". Actualmente, el jornal es de $ 1.296 nominales, algo que Dorado consideró "muy menguado para la responsabilidad que se tiene" en el transporte de carga.



Otro punto que reclaman es el sistema de control "que permita pasar a la regularidad a empresas que tienen sistemas de pagos alternativos". En ese sentido, explicó que algunas compañías plantean pagar por viaje y no por hora, lo que supone que los trabajadores "corran determinados riesgos, porque es la manera de mejorar su salario".



Dorado contó que puede ocurrir que haya viajes en los que no se realice la descarga el mismo día, por lo que el trabajador debe quedar a la espera y si no se paga por hora, se pierde salario.



"Estamos pidiendo que el gobierno se ponga las pilas y efectivamente controle, regule, y exija que se pague como corresponde", destacó Dorado, quien dijo que no está previsto otro paro para los próximos días.



"Si se abre un ámbito de negociación no lo vamos a dinamitar. El objetivo era abrirlo", aseguró.