Jerarca de Ancap fue denunciado por Adeom por amenazas

Adeom realizó ayer una denuncia policial contra el gerente económico financiero de Ancap, Gustavo Mayola, por “agredir” a inspectores de tránsito.

Según el sindicato de los municipales, los inspectores se encontraban realizando un desvío detrás del edificio de Ancap cuando el jerarca desobedeció la indicación de no transitar por el lugar, por lo cual fue multado.



La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a El País que el jerarca fue al estacionamiento de Ancap y después volvió al lugar para insultar a los funcionarios. En ese momento, simuló con su mano que les disparaba con un arma de fuego.



“Le dicen que si no se va, tendrán que llamar a la Policía. Continuó allí, no se fue, y ahí es donde piden el apoyo. La Policía se lo llevó a él a la Seccional 3ª, a donde los compañeros fueron caminando”, explicó Ripoll.



Adeom emitió después un comunicado en el que señala que el jerarca de Ancap, luego de presentarse como tal, dijo a los inspectores que llevaría el asunto “hasta las últimas consecuencias”.



“Los trabajadores sindicalizados repudiamos, con el mayor énfasis, éste y cualquier hecho de violencia contra cualquier trabajadora o trabajador en el correcto cumplimiento de su función, además de condenar a todo aquel que pretenda no asumir responsabilidades en función de su cargo”, culmina diciendo el comunicado.