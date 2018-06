Intendencia de Montevideo llamó a Adeom a dar explicaciones por fotos del cementerio

Luego de que la semana pasada la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo difundiera fotos que mostraban las condiciones de trabajo de los funcionarios del Cementerio del Norte, la secretaria general Valeria Ripoll fue citada a dar explicaciones hoy viernes por el tema en el departamento de Jurídica de la comuna.

"Entendemos que no corresponde esta citación que nos hacen de Jurídica", dijo Ripoll esta mañana en diálogo con Informativo Carve. Y agregó que a la comparecencia irá ella junto con parte del Ejecutivo de Adeom y sus abogados, porque "no soy yo la que actúo, lo hago representando a mi sindicato que es Adeom".

"Esta investigación es a nuestro gremio" y "estamos ante algo realmente grave", añadió. Luego señaló que "el último antecedente que tiene" una situación como esta "es la dictadura". Y se preguntó: "Si comenzamos por esto, ¿dónde vamos a terminar? ¿Por qué terminamos en la Justicia por mostrar lo cotidiano de un lugar de trabajo?".

Ripoll dijo que la relación entre el gobierno municipal y el gremio está en su “peor momento” y que para Adeom “todo esto tiene que ver con lo que está vinculado con (Daniel) Martínez y su candidatura (a la presidencia para las próximas elecciones) que es un secreto a voces”.

Las encuestas muestran a Martínez como uno de los favoritos, pero hasta el momento el jefe comunal no ha confirmado su decisión de postularse a la presidencia.

La secretaria general del gremio denunció que el intendente no ha cumplido “con las reuniones mensuales que prometió, siempre había un problema y nos reuníamos cada tres meses. Cada vez que íbamos no solo no tenía una respuesta” a situaciones que les habían planteado por escrito, “sino que después tampoco se enviaba por escrito una respuesta”.

"La gestión del intendente deja muchísimo que desear con lo que tiene que ver con el relacionamiento” hacia el sindicato, dijo.

“Hemos comprobado en estos últimos períodos que cuando se acerca un período (de elecciones) es sistemática la búsqueda de generar conflictos”, agregó Ripoll.



Y agregó que el conflicto actual también "está vinculado en cómo se ha trabajado en la imagen del trabajador municipal”. Opinó que la administración de la comuna no trabaja en “mostrar lo bueno de la intendencia, sino en mostrar lo bueno del intendente”.

Además, denunció que cuando los dirigentes sindicales dan notas a los medios “estamos rodeados de gente de la intendencia detrás de la prensa, que escuchan todo lo que decimos e ingresan nuevamente a la oficina del intendente”.



“Yo lo viví en carne propia, personas que no tenemos idea quiénes son y cada vez damos notas somos rodeados”, señaló.