Los industriales ven difícil prorrogar los convenios salariales vencidos

El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo ayer a El País que “va a ser muy difícil hacer las rondas salariales como se hacen normalmente por la emergencia sanitaria (...) Hay que llegar a un acuerdo en el consejo superior tripartito o en otro ámbito que se decida para ver qué se hace”, afirmó Murara.

La semana pasada el Pit-Cnt señaló que por la crisis sanitaria hay que prorrogar los convenios salariales vencidos. Para la Cámara de Industrias esa idea no se podrá concretar. “Hay sectores que no van a poder, no es que queramos o no. Tenemos sectores totalmente parados, para ellos será muy difícil prorrogar. En otros casos se estudiará. Ninguno tendrá cambios importantes. La situación alcanzó a todos”, indicó.

El empresario destacó que uno de los sectores que se encuentra en peores condiciones es el turismo y la cadena logística que lo abastece. “Hoy están muertos”, destacó.



“La negociación colectiva no está en juego, nosotros tenemos discrepancias con esa ley desde hace mucho, pretendemos lo que dice la OIT”, señaló.

Murara encabezó una delegación de industriales que ayer se reunió con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Semanas atrás la Cámara propuso al gobierno una batería de medidas de cara a la situación de crisis. Una de ellas tiene que ver con los cambios en seguro de desempleo, según dijo Murara. Además, planteó modificaciones en la admisión temporaria y en la ley de inversiones.



“Son medidas que van aliviando al sector, siempre falta más. Vinimos a hablar sobre cómo hacemos para recuperar más rápido el empleo”, dijo.

Arbeleche también recibió a una delegación de la Unión de Exportadores. La presidenta de la organización empresarial, Andrea Roth, afirmó al salir de la entrevista que se habló de la competitividad que tienen los productos nacionales.



La empresaria dijo que están trabajando sobre “una agenda de diez puntos” con relación a la crisis sanitaria. Entre esos aspectos se encuentran la extensión de plazos en los proyectos de inversión y de la admisión temporaria y la flexibilización de los créditos para pequeñas y medianas empresas.

La ministra también recibió a una delegación del Pit-Cnt, encabezada por el presidente Fernando Pereira, para analizar inconvenientes en la liquidación del “impuesto coronavirus”, según fuentes sindicales.