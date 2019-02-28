IMM rechaza acuerdo por limpieza con Adeom y Pit

CONFLICTO POR LA BASURA

Los trabajadores harán paro hoy a partir de las 11:00 horas.

Desde la hora 11:00 habrá paro hoy en la limpieza de Montevideo debido a que los trabajadores de ese sector, que incluye a los de Disposición Final de Residuos y de Playas, participarán en una asamblea de Adeom a desarrollarse en el gimnasio del Club Cordón.

Estará en discusión el análisis de las negociaciones con la Intendencia capitalina en el Ministerio de Trabajo para acordar un protocolo que evite la afectación de la salubridad pública por acumulación de basura en las calles cada vez que se suscita un conflicto gremial.

La asamblea se establece cuando a la par la Intendencia de Montevideo dio ayer a conocer su desacuerdo con la propuesta de Adeom y el Pit-Cnt sobre los servicios esenciales de limpieza presentada al Ministerio de Trabajo el pasado 21 de febrero.

En el documento que se dirigió al Pit-Cnt, firmado por Eduardo Brenta, director del departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la comuna, se afirma que en la propuesta presentada no se logra compatibilizar las medidas gremiales con el mantenimiento de una ciudad limpia “en que los montevideanos podamos vivir plenamente”.

Declarando que aún existe disposición para el diálogo, Brenta señala que no es posible ahora acordar servicios mínimos en la medida que el planteo de los trabajadores podría dejar la ciudad sin recolección de residuos hasta 6 o 7 días, por lo cual quedarían sin recoger, gracias al sistema de levante lateral de contenedores, unas 7 mil toneladas de residuos. Y a esa cifra debe sumarse otras 2.100 toneladas a retirar con el sistema manual y el de levante trasero. El hecho de que en las calles queden acumuladas entonces 9.100 toneladas de basura, “evidencia a todas luces”, según la Intendencia, “la gravísima situación en la cual la ciudad se encontraría”.

Para dar estas cifras de la cantidad de días sin recolección, las autoridades calculan primero que al momento de determinar una medida sindical ya habría en las calles contenedores con basura desde 48 o 72 horas antes, según cuál sea el sitio de su ubicación.

En segundo lugar, a eso se agrega la demora de por lo menos 4 días sugerida por Adeom para definir o instrumentar las guardias gremiales desde el día que se establezca el paro.

La IMM tampoco está de acuerdo con que se fijen zonas de riesgo para determinar esas guardias gremiales; apunta que deben aplicarse en todo el departamento ya que la determinación que hace el Ministerio de Salud Pública acerca del riesgo sanitario también abarca a toda la ciudad de Montevideo.

Un convenio de partes en crisis

La IMM afirma que los trabajadores de Adeom no aceptan asumir compromisos previos en el convenio colectivo y proponen una negociación para cada oportunidad en que sea necesario definir la cantidad de personal a disponer en guardias ante casos de riesgo sanitario, en lugar de coincidir en fijarlo como norma.