La IMM privatiza camiones de limpieza y tensa la relación con Adeom

La semana pasada el Ejecutivo de Adeom resolvió un paro con movilización para el próximo miércoles 24, molesta porque hace más de un mes que le había pedido una entrevista al intendente Christian Di Candia. Además, el sindicato fijó su asamblea general para el jueves 8 de agosto, lo que, por la vía de los hechos, también significa una paralización de servicios municipales. Aunque la resolución no tomó estado público, el intendente se enteró por vía interna y concedió la entrevista para el martes 30, a las 14.00 horas, logrando que los funcionarios levantaran la paralización de esta semana.

En esa reunión habrá varios temas sobre la mesa; pero sobre todo uno que se anticipa tensará el último año de la administración municipal: la privatización de 12 camiones levantacontenedores de la Intendencia, para lo cual se encuentra en marcha un llamado a licitación.



La IMM tiene una flota “operativa” de 29 camiones, de los cuales tres o cuatro por día tienen que detenerse porque necesitan reparaciones. Con la incorporación de esta docena de unidades, podría poner en las calles, en el mejor escenario, 41 levantacontenedores.



El director de Gestión Ambiental de la Intendencia, Fernando Puntigliano, dijo a El País que los camiones que se ofrecen en el llamado “son los más viejos y en peor estado”, y que incluso se han utilizado en los últimos años para “canibalizarlos” (quitarles repuestos para colocárselos a otros).



Según el pliego del llamado, los camiones se ofrecerán en dos lotes de seis unidades. Uno de la marca Mercedes Benz, con vehículos de 2005, 2007 y 2009, por US$ 360.000. Y el restante con unidades Scania (todas de 2012) por US$ 480.000.

Esperando para trabajar.

El dirigente de Adeom Alvaro Soto dijo a El País que el sindicato considera que la licitación representa un avance en las privatizaciones de los servicios públicos y que existe desde hace años una lista de prelación de 400 mujeres que concursaron y calificaron para ingresar a la Intendencia y todavía no lo han podido hacer.



“Nos parece inaudito que se den bienes municipales a un privado para que se haga un servicio que lo tendría que gestionar la Intendencia”, indicó.



“Hay una lista de 400 mujeres obreras para entrar desde el año 2011, son personas que se presentaron a un llamado y que entraron porque reunían las condiciones para hacerlo. Y mientras tanto, siguen contratando ONG, empresas privadas, cuando se podría hacer el trabajo municipal con trabajadoras que están en condiciones de hacerlo”, agregó el dirigente sindical.

Contenedor desbordado de basura por conflicto de Adeom. Foto: Leonardo Mainé (Archivo)

Sin acuerdo.

El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, Eduardo Brenta, declaró a El País que la administración necesita asegurar el servicio de recolección en días de paro y fechas especiales. Y que así se lo planteó al sindicato, auqnue no hubo un acuerdo. “Lo que le dijimos a Adeom, en el Ministerio de Trabajo, es que la licitación se va a hacer a menos que se logre un acuerdo con ellos que satisfaga las necesidades que se contemplan en llamado”, precisó.



“Tenemos situaciones que se originan porque se rompen los camiones, no se culminan los circuitos, las fiestas, Reyes… donde el nivel de residuos que se acumula en la ciudad es superior al promedio. Nuestra idea es que alguien cubra esto. Hicimos la negociación en el Ministerio para que hubiera guardias y demás, pero no se logró. También instalamos un ámbito (de negociación) que se viene reuniendo regularmente”, agregó Brenta.



El jerarca recordó que hay una compañía privada (CAP) que trabajada desde hace años en zonas centrales de la ciudad y otros servicios en manos de empresas tercerizadas o cooperativas, como la limpieza en el entorno de los contenedores.