La IMM pidió la esencialidad de los servicios fúnebres y necrópolis y Adeom levantó paro

La Intendencia de Montevideo solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la esencialidad de los servicios fúnebres y necrópolis, afectados por un paro del sindicato de funcionarios municipales (Adeom).



La medida fue informada por el MTSS a Adeom, que decidió en la noche de este lunes dejar sin efecto el paro, informaron a El País fuentes vinculadas al conflicto.

La decisión de la comuna llegó tras varios meses de conflicto y luego que el sindicato decidiera suspender tareas que son "muy importantes", como el retiro de algunos cuerpos de las distintas morgues de la capital.



"Esto ha generado, que desde hace un mes, los cuerpos se acumulen en las morgues tanto públicas como privadas así como también en la morgue judicial. En asamblea, el sindicato resolvió no retirar los cuerpos que no tienen familiares que los reclamen o indigentes que no son identificados y que fueron encontrados en la vía pública", explicó Eduardo Brenta, director del departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales. Consideró ese hecho como "gravísimo" debido a que "son las personas más vulnerable de la sociedad".



En una asamblea realizada el jueves pasado, Adeom ratificó la medida tomada hace cuatro semanas aunque resolvió "flexibilizarla" y levantar uno de esos cuerpos por turno.



"Eso no es suficiente para evitar la acumulación según nos informan los directores de distintos hospitales y el Instituto Técnico Forense. En algunos casos tienen su capacidad colmada", dijo Brenta. Según explicó algunos cadáveres se encuentran dentro de las cámaras pero otros están fuera, lo que podría causar perjuicios a los funcionarios de esos lugares.



La IMM evaluó junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) la situación sanitaria. En esas conversaciones se llegó al acuerdo de que si se confirmaba un riesgo para los trabajadores que están en las distintas morgues, se solicitaría al gobierno la esencialidad, lo que finalmente ocurrió esta noche.