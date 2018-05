El dirigente del sindicato de la Bebida, Richard Read, se mostró crítico con el acto del PIT-CNT de ayer por el Día de los Trabajadores y dijo que no sabe si hay trabajadores que se sintieron identificados.



"Es por ahí lo que la gente laburante quiere escuchar. No sé si hay muchos trabajadores que se sienten identificados con la oratoria de ayer, creo que no", afirmó Read a Informativo Carve.



Read no asistió al acto "por compromisos personales", pero que lo escuchó. "Me pareció dentro de lo que estaba previsto", fue "un acto más" en el que "no hubo grandes destaques", evaluó.

Para el dirigente sindical el PIT-CNT puso poco énfasis en los problemas del empleo.

"Me hubiera gustado una profundización respecto al tema del empleo, al tema inseguridad en el trabajo. Me hubiera gustado que se hablara más del tema consejo de salarios desde el punto de vista de contenido", señaló. Y agregó: "El trabajo, el empleo, la educación, la inseguridad y el salario deben ser los ejes centrales de cualquier oratoria del movimiento sindical al momento de hoy".