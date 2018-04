Hay puja por el control del Pit-Cnt

El Pit-Cnt se acerca a un nuevo congreso (se realizará en mayo) con una puja soterrada, pero intensa entre las corrientes que quieren fortalecer la "independencia de clase" y las que aparecen como más cercanas al gobierno.

Otra novedad relevante es que la corriente "Articulación" (moderada) aparece coordinando sus acciones con el Partido Comunista que controla sindicatos clave como el metalúrgico (Untmra) y el de la construcción (Sunca). Hasta ahora las gestiones para elaborar un documento único a presentar en el congreso no han prosperado.

De hecho, en una reunión realizada el jueves 5, el Partido Comunista y Articulación le dejaron claro a la lista 41, que tiene como principal dirigente al integrante del Secretariado Ejecutivo y referente de los sindicatos estatales (COFE), José Lorenzo López, que ven difícil que pueda haber un documento conjunto. López dijo a El País: "Nos manifestaron que lo ven difícil por la posición que tenemos nosotros que se pueda llegar a un acuerdo y en realidad parece difícil, pero hay que hacer el intento".

Integrantes de "Articulación" dijeron a El País que directamente no habrá documento de consenso y atribuyen la responsabillidad a la lista 41. "La idea era hacer un documento único, pero en la 41 marcaron distancia", dijo el histórico dirigente del sindicato del comercio, Ismael Fuentes.

Hasta ahora hay cuatro documentos en danza: uno de los grupos mayoritarios, otro del sindicato de la educación privada (Sintep), uno de COFE y otro de los funcionarios postales.

La corriente "5 de Marzo" que tiene como referente al histórico dirigente de la bebida, Richard Read, quizás elabore otro que confirmará que "esto es una convención y un plenario de sindicatos, con total autonomía de los partidos, del Estado, de la religión y reafirmará la independencia de clase", dijo a El País su dirigente Fernando Ferreira. "Somos una agrupación que tiene potencial, que se viene desarrollando, se acercan sindicatos que encuentran en nuestra corriente una visión distinta", dijo Ferreira.

Esta corriente es fuerte en la FOEB (bebida) y en una de las dos Foica (industria de la carne), pero se está desarrollando en los sindicatos del comercio, del medicamento, de los molinos, Adeom Montevideo y algunos otros sindicatos municipales. Ferreira también nota que el Partido Comunista y "Articulación" están coordinando sus posturas.

La lista 41 (que tiene tres integrantes en el Secretariado Ejecutivo) se quiere reafirmar en su perfil combativo. "Hay una política de conciliación de clases del Poder Ejecutivo que si bien ha generado que los trabajadores consigan algunos beneficios que en otros períodos de los partidos tradicionales no los habíamos podido concretar, como los Consejos de Salarios o la ley de ocho horas rurales, es asimétrica. Esta política de conciliación de clases lleva a que a las clases dominantes este gobierno les ha dado más beneficios, por ejemplo con exoneraciones tributarias exorbitantes, con una cantidad de beneficios a las multinaciones que se instalan en este país y que van en detrimento de las clases más populares. Las grandes ganancias de esas empresas se van para las casas matrices", dijo.

Cuando se le pregunta si ve a "Articulación" y al Partido Comunista demasiado cercanos al gobierno, López responde que "no es que lo veamos nosotros, es que ellos se ponen en ese lugar".

López asegura que "no nos sonrojamos para nada aplaudiendo al gobierno cuando lo tenemos que aplaudir", pero considera que el movimiento sindical debe "plantarse firme en la cancha" cuando discrepa. Y profundiza sus críticas: "Por el IRPF al trabajo se aporta mucho más que lo que aportan las empresas. Ahí tenemos una diferencia porque no hay una redistribución de la riqueza y lo que se ha hecho es distribuir un poco más equitativamente el ingreso. La riqueza cada vez está más concentrada en menos manos", sostuvo el dirigente.

Fuentes marca sutilmente un matiz con López que tiene su principal base de sustentación en los sindicatos públicos. "Lo primero para los sindicatos privados es la estabilidad de los puestos de trabajo porque no tienen estabilidad laboral. Se negocia diferente según dónde se está ubicado", comentó Fuentes.

El bloque de cambios.

El documento de "Articulación" hablará de un "bloque social de los cambios", en el que más allá de matices, estaría ubicado el gobierno, algo que para el grupo de López no es así. "El bloque social de los cambios se mantiene y hay que incorporar más actores, más cuando hay algunos que piden cambiar la política económica que votó la gente", opinó Fuentes.

Pero para López "si realmente hubiera un bloque político y social de los cambios habría algunas cosas que no tendrían que haber pasado en este período como la política salarial y tributaria que carga más al trabajo que al capital". "Nos preguntamos si realmente hay un bloque de los cambios", dijo López.

El documento de "Articulación" enfatizará que la situación en América Latina "es compleja" y que hay amenazas a la democracia que debe ser profundizada. El documento también enfatizará que hay que profundizar los cambios en la salud, apuntará que hay dificultades en la educación y señalará que "hay gente sin casa y viviendas vacías lo que es una contradicción", señaló Fuentes. El sindicalista también reconoció que "hay cada vez más violencia en los delitos" y que se debe mejorar la remuneración de la policía "que se juega el pellejo". También se marcará la preocupación por la violencia doméstica que atribuyen a los resabios de una sociedad "patriarcal". Más allá de que "Articulación" seguirá buscando algún acuerdo con la 41, Fuentes reconoce que es posible que se vaya a una lista unificada con los sindicalistas que responden al Partido Comunista.

Peleas internas en el gremio frigorífico

No está claro si la Foica (el sindicato de la industria de la carne fundado en 1942) estará presente en el Congreso del Pit-Cnt. Es que hace años está divida en dos ramas y los intentos de unificación no parece que vayan a fructificar antes del congreso. Fuentes del Pit dijeron a El País que se ha pedido a los dirigentes bajar el perfil. Es que el sindicato del frigorífico Carrasco sostiene que la denominada Foica-Ciudad Vieja no canalizó un pago de US$ 12.000 que hizo para pagar una deuda con el Pit-Cnt.

López resiste que se achique la Mesa

La corriente 41 que responde a José Lorenzo López quiere fortalecer la Mesa Representativa. Este grupo atribuye a dirigentes de "Articulación" la intención de reducir la cantidad de miembros de ese órgano para poder controlarlo mejor. "Nuestro objetivo es cumplir el estatuto del Pit- Cnt y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que la Mesa Representativa sea elegida por consenso, no por elección. No estamos de acuerdo en achicar la mesa. Creemos que en la mesa tienen que estar todos aquellos sindicatos que estén en condiciones de participar y tengan las aspiraciones. Tienen que tener esa posibilidad. No queremos que por la vía de los hechos se transforme la central que es una convención, en una central. Pretendemos que haya una democracia sindical importante, que se participe de una manera igualitaria. Un sindicato, un voto, eso para nosotros es fundamental", explicó López.

El Secretariado Ejecutivo debe ser, para López, un brazo ejecutor de lo que decida la mesa representativa.

"Algunos sindicatos plantean la posibilidad de achicar la mesa para controlarla mejor. Algunos compañeros de Articulación plantearon achicar la mesa. Tienen derecho, pero nosotros tenemos otra forma de pensar el movimiento sindical", dijo López que es acompañado en el Secretariado por otros integrantes de la 41 como Ricardo Cajigas (ferroviario) y Martín Pereira (Salud Pública). Este grupo también coordina con la Federación Nacional de Municipales e impulsa de cara a la próxima a Rendición de Cuentas mejoras sustanciales en términos reales para los salarios de ASSE y el INAU.

La 41 es crítica de las pautas salariales del gobierno para el sector privado.