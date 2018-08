“Hay un incumplimiento grosero de una sentencia judicial", dice abogado de empleado

En esta semana el Poder Judicial dispuso el reintegro del trabajador de la estación de servicio "La Cataluña" de Santa Clara de Olimar, en Treinta y Tres, cuyo despido en junio pasado llevó a una ocupación que, a su vez, provocó la reacción airada de habitantes de la localidad que pidieron y lograron que la boca de expendio se reabriera.

El trabajador fue reintegrado a la plantilla de funcionarios, pero está en seguro de paro porque el dueño de la estación dice que ya tomó a otra persona y no tiene lugar para él.

El dueño, Elio González, apelará: "No tengo lugar para él en este momento. Fui demasiado tolerante", dijo a El País.

Esta mañana, Manuel Echeverría, abogado del empleado, habló en Informativo Carve y dijo estar “muy sorprendido con las declaraciones del dueño de la estación, porque no se lo está desautorizando como él dijo".

El abogado agregó que “es inadmisible que se lo envíe al trabajador a seguro de paro" y que con la medida que tomó el dueño de la estación “hay un incumplimiento grosero de una sentencia judicial".



“No hay falta de trabajo y la empresa está falseando al BPS información", añadió Echeverría.



González ha dicho en reiteradas oportunidades que el empleado "tenía notoria mala conducta. Se peleaba por política, por fútbol. Se peleaba con los clientes y se propasaba con las clientas. Insultaba. A mí me decía: "h de p...te vas a quedar más solo que el uno".



En relación a ésto, el abogado del trabajador dijo que "no hay ningún testigo" que lo confirme y que en la declaración del dueño de la estación "se habla en términos genéricos, no de fechas ni de hechos concretos".

"No tuvo respaldo probatorio lo que dijo en el juicio el dueño de la estación de servicio", dijo Echeverría, quien concluyó que "al enviarlo a seguro de paro se reafirma la actitud antisindical del empleador".