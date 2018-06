Mientras los gremios estudiantiles ocupaban seis liceos, los representantes del Poder Ejecutivo, ANEP y sindicatos docentes mantuvieron otra instancia de negociación. Pero ni bien empezó la reunión, el Ministerio de Trabajo aclaró que no había ningún cambio en la postura del gobierno respecto al proyecto de Rendición de Cuentas y, por tanto, los sindicalistas intentaron imponer su agenda.

"Hay temas no salariales que deben ser negociados colectivamente y que abarcan puntos como: accidentes de trabajo, situaciones de vulnerabilidad (violencia doméstica, violencia en los ámbitos de trabajo), pago de boletos a trabajadores administrativos y de servicio, nocturnidad, situación de funcionarios afectados por factores climáticos", dijeron los trabajadores. Pero los representantes de ANEP pidieron que esos asuntos sean tratados a la interna (en forma bipartita).

Los docentes insistieron con que su reclamo por el 6% del PIB para la ANEP y UdelaR no es meramente una cuestión salarial. "Si fuera solo salarios no estaríamos peleando por los cargos para atender los 44 jardines que se van a construir", ejemplificó Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Y cuestionó: "Hay 100 escuelas en que el maestro es el que limpia y cocina, no hay ninguna asistente, ¿Eso es reclamo de salario?".

Anteayer, hubo un paro de toda la educación pública que, en el caso de los maestros, implicó una adhesión cercana al 80% en Montevideo y 70% en el interior. La medida había sido acompañada por una movilización junto a la UdelaR.

Al respecto, Nicolás Traj-tenberg, investigador docente de la Universidad, publicó una dura crítica en su cuenta de Facebook: "No me parece mal que desde la UdelaR se reclame 6% del presupuesto nacional para la educación pública. Lo que sí me parece mal es que lo vendamos como una demanda a favor de una sociedad más justa y equitativa. Todos sabemos que esta es una demanda clásicamente corporativa que busca mejorar la situación de un grupo hiperprivilegiado, como sin duda somos los funcionarios públicos de UdelaR".

Según Pereira, "cada uno puede hacer la lectura que quiere del tema", pero aclaró que desde Magisterio se tiene una visión distinta y "se seguirá luchando hasta que venza el plazo constitucional".

El Poder Ejecutivo prevé entregar el proyecto de Ren-dición de Cuentas el próximo 30 de junio. La ANEP recibiría un incremento del gasto de US$ 64 millones y las UdelaR otros US$ 14 millones.