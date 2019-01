“Hay compañeros que rechazan la participación de las mujeres”

Abigail Puig, una de las tres oradoras del acto del 1° de mayo de 2018, sigue hoy los pasos de sus abuelos también sindicalistas, reivindica los derechos de los trabajadores y centra su discurso en la defensa a la participación de las mujeres en todos los ámbitos con representación sindical. Puig conversó con El País y no se guardó absolutamente nada, admitió lo difícil que es ser mujer en el ambiente sindical.

─ En la previa a las fiestas, Fuecys desactivó un cronograma de paros de supermercados tras alcanzar un acuerdo salarial. ¿Qué queda en el debe?



─ En realidad, si uno parte de la base de que las instancias de los Consejos de Salarios resuelven ciertos aspectos centrales en la vida de un trabajador que tiene que ver con su sustento diario y sus condiciones de trabajo, eso se cumplió. Después, con respecto a lo intenso de la conflictividad que se dio el año pasado, creo que también tiene que ver con que el movimiento sindical se puso muy al hombro la defensa de la negociación colectiva como unas de las herramientas más democráticas que tienen los trabajadores para conquistar los derechos a través de la negociación colectiva.



─ En las grandes cadenas de supermercados, cada vez se observa más el impacto de la tecnología. Por ejemplo, ahora es el propio cliente quien se pesa y sirve las frutas y verduras.



─ Me pasó, me pasó. Quedé parada y me dijeron: tenés que hacerlo sola.



─ ¿Fuecys tiene medido el impacto en el sector?



─ Nosotros hallamos que en los centros logísticos de las grandes cadenas o comercios, últimamente ya no tienen tanto personal como antes. Hay muchas cosas que se hacen con máquinas. Antes para desarrollar una tarea incluso para el conteo de mercadería o inventariado, se necesitaban varias personas, ya ahora no, todo queda registrado rápido en una maquinita. Han ingresado las “practicajas”, incluso en los sectores de frutas y verduras en los que uno se pesa, pero lo que nosotros detectamos con la pérdida de puestos de trabajo sobre todo en las cadenas de supermercados es que han sido puestos que se han perdido por diversas causas. La tecnología está avanzando y va a seguir avanzando con y sin nosotros, el punto es si uno realmente está capacitando a los trabajadores para ese cambio.

─ ¿Cuál es la situación hoy del sector supermercadista tras la mayor ronda de los Consejos de Salarios?



─ En realidad, al otro día. Salir a defender todo lo que se firmó porque por ejemplo, ahora tenemos una situación complicada que se resolverá a partir del lunes. Un supermercado que tomó fuego, quedó destruido y ahora resulta que a los trabajadores no les quieren pagar el premio de fin de año porque no completaron el mes de trabajo. Y sin embargo, la causa es externa, no es promovida por los trabajadores.



─ ¿En el acto del pasado 1° de mayo en el que fuiste una de las oradoras, dijiste que “la desocupación tiene cara de mujer y cara de joven”. ¿A qué te referías?



─ Los datos lo muestran comúnmente. Sí, la desocupación en el país tiene cara de mujer y de joven. Sobre todo en realidad porque a los jóvenes y a las mujeres siempre se los relacionó a tareas que no eran remuneradas, a tareas de cuidado y a la irregularidad. Hay mujeres que ganan menos salario desarrollando la misma tarea que los hombres. La negociación colectiva ayuda a que eso no pase.

─ ¿Se cumple hoy la cuota de género en el Pit-Cnt? ¿Hace falta mayor representación de las mujeres?



─ Es raro lo de la cuota. Se cumple. Es una cuota. La cuota tiene que ser el piso, no tiene que ser el techo. El problema que estamos teniendo es que si yo a una cuota o mínima regla para que las compañeras puedan acceder, no la rodeo de determinados cambios culturales con esas compañeras, queda como en una cuestión de, bueno, hay 5 mujeres, 7 de 10 personas y luego, quizás, a esas compañeras no las ves ni ocupando los puestos de mayor relevancia, ni participando en las instancias en las que en realidad son de mayor expresión del movimiento sindical o sencillamente no acceden a determinados puestos. Compañeros hay, hay gremios, lo que pasa que son más masculinos por la tarea que desarrollan. Falta avanzar muchísimo pero sobre todo en las concepciones. Hay compañeros que le tienen rechazo al ascenso o a la participación de la mujer atado también a los grandes cambios que se están dando en Uruguay con respecto al feminismo.



─ ¿Hoy tenés compañeros en el Pit-Cnt que le tienen miedo al ascenso de la mujer?



─ Que ingresen más mujeres significa que yo me tengo que correr o retirar porque tal vez el poder que yo tengo, ya no lo voy a tener más. Pasa. Yo con mis compañeros tuve cuestiones de confrontación más bien en cuestiones de las ideas. La confrontación tiene que ser en cuestión de las ideas y no de los nombres. Tiene que ser con criterios. Incluso a nosotras cinco (en el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt) en particular, nos ha pasado, nos han querido encasillar en roles distintos y tal vez hemos cumplido los mismos roles que otros compañeros que representaban antes a sus gremios y sin embargo, nadie les cuestionaba absolutamente nada. Yo lo noto con varias compañeras.

─ ¿En qué advertis un trato diferente?



─ Por ejemplo, cuando una mujer en un movimiento sindical en una discusión que puede ser de alto contenido de confrontación con un hombre, a esa mujer se le empieza a llamar la atención porque está usando tonos que no son los adecuados, o está gritando, o está alterada. Ocurrió en público, eso no está bien. La mujer en el movimiento sindical siempre estuvo, ahí uno podrá tener determinadas interpretaciones sobre qué lugares pero en verdad el problema es que aún teniendo compañeros aliados, el ingreso de compañeras al secretariado se lo adjudicaron como una victoria incluso de algunos compañeros y eso no es cierto. Tal vez fue la victoria de dos 8 de marzo que fueron gigantescos y que hicieron que despertáramos un montón de sentimientos que tal vez estaban ahí encajonados y que hay privilegios que se deben ir terminando.



─ ¿Y estas diferencias llegan incluso a ser evidentes al momento de tener que definir a los oradores para el acto del 1° de mayo?



─ Por supuesto. Sí, yo en realidad cuando hice la oratoria del 1° de mayo, hay dos frases que digo.

─ Sí, en una parte señalaste que: “Todavía hay alguno que cree que no es conveniente que hablen las mujeres”.



─ Sí, eso me pasó en mi sindicato de rama. Un ex compañero de la dirección nacional de Fuecys planteó que no era conveniente que hiciera uso de la palabra. Él consideraba que tenía que ser otra compañera, o sea que en realidad, todo su discurso feminista no era cierto porque en realidad el discurso feminista va acompañado con empoderar a todas las compañeras independientemente que pueda caer mejor o peor o que sea o no de su propia corriente sindical.



Consejos de Salarios con un “sabor a empate”

─ Cómo integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, ¿qué balance hacés de lo que ha sido la última ronda de los Consejos de Salarios en 2018?



─ Si bien obtuvimos resultados que capaz no eran los esperados, que suenan a empate, no retrocedimos en la modalidad de la negociación colectiva, sobre todo en el año que se viene porque este año también va a tener muchas cosas en juego. La central sindical ya tiene resuelto hablar con todos los que sean precandidatos, acerca de cuáles son nuestras expectativas y todo. En realidad, es un sabor a empate. También creemos que se podría haber avanzado mucho más pero no se pudo, y ahí hay factores varios, hay un poco de... (silencio)



─ ¿Juegos, interlocutores, el rol del gobierno?



─ Bueno sí, también el rol del gobierno ha sido muy cuestionado y sobre todo por la clase trabajadora. Está bien que así sea, está bien porque después nos acusan de que no somos independientes y eso es mentira pero el problema es que hay cosas que se podrían haber solucionado no solo en esta ronda de los Consejos de Salarios sino de avances en otros aspectos que la clase trabajadora también necesitaba. Se aprobó una ley de insolvencia patronal y una ley de discapacidad que no es la que queríamos pero se aprobó.

─ ¿Hay predisposición de los empresarios en sentarse a negociar?



─ Ellos en realidad lo que pretenden es volver a las viejas negociaciones bipartitas en las que se arreglaba por una cuestión más mano a mano. Es ideológico esto.



El Pit-Cnt buscará conocer propuestas de los precandidatos

La central sindical propone dialogar con todos los partidos. Foto: Leonardo Mainé.

─ ¿Cuál será la estrategia del Pit-Cnt para este año electoral?



─ Primeramente, plantear un montón de aspectos que para nosotros son importantes. No solo relacionados al trabajo, la educación y la salud, sino también ver, estudiar y conversar con los candidatos para ver cuáles son sus propuestas. Ya pasó con Julio María Sanguinetti. En este país, por suerte, varios candidatos de muchos partidos políticos han entrado en nuestra casa sindical a conversar con la dirección, incluso han participado de debates dentro de nuestro auditorio y esas instancias democráticas no las podemos perder jamás. Creo que defender las instituciones democráticas es totalmente distinto a lo que ocurre en otros países de la región. El movimiento social en Uruguay es distinto. Cualquier candidato que quiera llegar a la Presidencia de la República sabe que hay organizaciones con las que tiene que sentarse a conversar y esas podrán estar vinculadas a los derechos humanos, al movimiento sindical y a los colectivos feministas. Tendrían que sentarse a conversar con los colectivos feministas realmente sobre todo para atender todo lo que está pasando en materia de femicidios y violencia de género que parece una historia de no parar. Eso sería muy importante. Primero nos vamos a juntar, luego vamos a opinar sobre esas propuestas con la independencia que nos corresponde, sabiendo que todos somos seres políticos y que en realidad, todos tenemos nuestro corazón tal vez en algún candidato o candidata.



─ ¿Tienen algún favorito? ¿Óscar Andrade?



─ No, Óscar es un compañero que ha sido un fiel representante de la clase trabajadora, es uno de los gremios (pertenece al Sunca) más representativos del movimiento sindical pero no tenemos ningún favorito. Si es candidato, es candidato, tiene que poner sus propuestas o programa electoral arriba de la mesa y discutirlo con los trabajadores y ahí podrá haber encuentros o desencuentros.

─ En una entrevista con El País, el dirigente José Lorenzo López señaló que el Pit “no puede ser furgón de cola del gobierno”. ¿Lo compartís?



─ Tengo una definición de hablar del movimiento sindical y no de los compañeros con los que comparto los ámbitos porque inclusive las diferencias que tuve con ellos las discuto en los lugares que corresponde. Yo no creo que hayamos sido furgón de cola en ningún momento, en absolutamente ningún momento. Si ser furgón de cola es decir cuando algo se hace bien, eso será una de las adjetivaciones como las hay tantas otras. Pero en realidad creo que no. Los trabajadores de la educación tuvieron una defensa acérrima con respecto al presupuesto y confrontaron con las autoridades y eso es independencia y mostrar que cada uno cumple su rol. También pasó en la esfera de trabajadores públicos. Tal vez el problema que tenemos en el movimiento sindical es que a veces las perspectivas que tenemos son según los gremios que componemos. Hay sindicatos que en los últimos 30 años tuvieron negociación colectiva, otros no. Fuecys no la tuvo, entonces pedirle a un trabajador que piense cómo podría hacer su vida sin la negociación colectiva, es imposible.