Habrá paro de 24 horas del transporte interdepartamental este viernes

Los trabajadores del transporte interdepartamental harán paro general este viernes 25 de junio, durante 24 horas. Así lo informó este martes la Coordinadora del Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo, que pertenece a la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

Según un comunicado emitido este martes, paran por "estabilidad laboral, rotación de seguro de paro, no más acoso laboral, recuperación salarial, la no eliminación del guarda y en defensa de los ámbitos de negociación colectiva". Además, afirman que los trabajadores del sector tienen más de un 15% de pérdida salarial.



El texto divulgado señala: "La búsqueda de soluciones por medio del diálogo siempre va a ir contra nosotros, la defensa de la negociación colectiva es nuestro gran objetivo".



"No es contra la gente, es a favor de la gente, ya que la desregulación que buscan, no solo no mejora el servicio, sino que hacen peligroso y de pésima calidad", agregan.

La paralización se da en el día previo al inicio de las vacaciones de invierno.