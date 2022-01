Guardavidas de Maldonado mantienen paro y repudian "arteras declaraciones" de Antía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conflicto entre los guardavidas de Maldonado y la intendencia departamental continúa. Luego de que el jefe comunal, Enrique Antía, opinara que la brigada "cometió un error tremendo" por no trabajar el domingo, los funcionarios emitieron un comunicado rechazando sus palabras.

"Repudiamos las arteras declaraciones públicas del señor intendente Enrique Antía donde se brinda información errónea sobre nuestra remuneración salarial, nuestro compromiso social y donde se minimizan las lesiones sufridas por nuestros dos compañeros", indicaron los guardavidas.



En la misma línea, la Agrupación de Guardavidas de Maldonado (AGM) indicó que se encuentra "en asamblea permanente", lo que lleva a que las playas del departamento no tengan este servicio. Además, la agrupación indicó que no se descarta "tomar otras medidas gremiales" y que "no cederá ante presiones y amenazas por parte del señor intendente".

En el comunicado, la AGM enfatizó además al respecto de la situación de las casetas que sufrieron daños por el temporal ocurrido en la noche del sábado en Maldonado. Por lo tanto, adelantaron, el paro se mantendrá "hasta que se regularice esta situación de inseguridad en los puestos de trabajo".



En la tarde de ayer, Antía apuntó contra la brigada de guardavidas y expresó: "Estas casetas se rompieron con el temporal y la intendencia no es culpable de la turbonada", dijo. "Por eso hicieron paro, increíble, es una falta de responsabilidad que habla bastante mal del servicio de guardavidas. Guardavidas que, además, entre pitos y flautas cobran $ 100.000 por mes".