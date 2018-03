Gremio de DGI: siguen designaciones "a dedo"

La Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva está en conflicto porque continúan lo que considera nombramientos "a dedo" de cargos de dirección en la repartición y porque entiende que las 170 "encargaturas" deben ser cubiertas ya por concurso.

Aidemar González, presidente del gremio, explicó a El País que en la DGI las 210 encargaturas existentes deben cubrirse (así se estableció por ley en 2010) por concurso pese a lo cual continúan los nombramientos irregulares.

El año pasado, tras varias movilizaciones, el sindicato reclamó y logró la aprobación por unanimidad de una disposición que volvía a exigir la implantación de los concursos. "Pero hace diez días se nombraron cuatro cargos de jefes en la división de Fiscalización que denunciamos en un comunicado. Esperábamos que cesaran los nombramientos pero el lunes se nombró un nuevo encargado de manera directa en el Departamento de Recepción en la división Atención y Asistencia. Decimos basta de nombramientos discrecionales", dijo González.

En los últimos ocho años solamente hubo concursos para 40 de las 210 "encargaturas", sostuvo. Las 170 restantes deberían ser concursadas porque están ocupadas de manera "discrecional, por afinidad, con criterios subjetivos, no objetivos", dijo el sindicalista. Las autoridades de la DGI se reunieron con el gremio y le plantearon que de los 170 cargos podrían cubrirse unos 70 por concurso en este año "pero que tienen que seguir realizando nombramientos" cuando se producen vacancias. "Nosotros decimos que los concursos tienen que ser para todos y que no se nombre a nadie durante el proceso. La ley no prevé otra forma y los decretos reglamentarios tampoco", sostuvo González.

"Hubo un mensaje claro del presidente Tabaré Vázquez cuando cesó a su consuegro, hace dos semanas, como chofer y eso tiene que derramar hacia abajo en el Poder Ejecutivo y en particular en la DGI, que tiene que dar el ejemplo como institución en el apego a la norma legal", consideró. El sindicato también señala que los funcionarios nombrados tendrán remuneraciones que rondarán los $ 188.000.

El sindicato pidió reuniones a las comisiones de Asuntos Laborales de ambas cámaras del Parlamento y al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Ayer el gremio se movilizó y afectó una hora el tránsito en 18 de julio y Fernández Crespo.

Ayer no se atendió público en el subsuelo de DGI y el lunes se cortó la atención a partir de las 14.30. El sindicato probablemente tome medidas adicionales de protesta en lo que queda de la semana, que pueden implicar la suspensión de tareas.

La DGI anunció que el cronograma de concursos de adelantará de setiembre a junio y destacó en un comunicado que la repartición impulsó la norma que implantó la obligatoriedad de los concursos.

El sindicato se aferra a la última Rendición de Cuentas que establece que "las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General Impositiva deberán ser provistas mediante concursos de oposición y méritos entre los funcionarios pertenecientes a dicho Organismo, salvo las funciones de Encargados de las Asesorías, Departamento Apoyo Técnico - Administrativo y Sección Apoyo Administrativo del Departamento Apoyo Técnico - Administrativo de la Dirección General, el Auditor Interno, Adjuntos a los Directores de División y el de Subdirector General de Rentas".

Comienza el año sindical: habrá paro parcial mañana

El Pit-Cnt convoca a un paro parcial para este jueves de 9 a 13 horas con el lema "Por un país para todas y todos, por un país de iguales, donde los intereses de unos pocos no pasen por encima de todos".

La movilización se realiza a pocos días de que comience la mayor ronda de negociación salarial que se haya verificado. El Pit-Cnt considera que los lineamientos oficiales para la ronda deberían incluir incrementos salariales reales superiores a los previstos. Además, la central plantea que el salario mínimo nacional llegue a $ 16.500 el 1º de enero, pero el gobierno lo subirá solamente a $ 15.000.

Los sindicatos se concentrarán a las 10 en la explanada de la Universidad de la República y luego marcharán hasta la Plaza Libertad, donde se realizará un acto en el cual hablará el secretario general de la central sindical, el dirigente metalúrgico Marcelo Abdala. También hablará la dirigente Natalia Núñez. Los gremios reclamarán, de cara a la Rendición de Cuentas, más presupuesto para la educación y vivienda, defenderán la negociación colectiva, una mejor distribución de la riqueza y la aprobación de la ley de empleo para personas con discapacidad y enfatizarán su rechazo a la Ley de Riego (que la central quiere dejar sin efecto mediante un referéndum).

Por otro lado, la central sindical decidió la realización de un nuevo congreso entre los días 24 y 26 de mayo.