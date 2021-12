Gremio denuncia falta "preocupante" de médicos de ASSE en Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal como sucede en otros centros de ASSE de Canelones, el Hospital de San Ramón tiene actualmente una falta de recursos humanos que es “preocupante”, según indicaron a El País fuentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

“Hay más de 1.300 usuarios esperando tener hora con médicos que no están y es algo que se repite tanto en San Ramón como en las policlínicas periféricas de San Antonio, San Bautista y Santa Rosa”, dijo el secretario departamental de Canelones de la FFSP, Javier Píriz, y agregó que se trata de “un problema grave dentro de ASSE” porque “el presupuesto parece destinarse únicamente a tener más cargos de confianza”.

En la misma línea, el dirigente de la FFSP Denis Reutor opinó que, en buena medida, las fallas en el centro hospitalario de San Ramón se deben a que el director del hospital, Juan Pedro Quintela, “se guía por lineamientos políticos únicamente”. El jerarca del hospital asumió su cargo en diciembre de 2020 y, según el sindicato, “le constan” las fallas de recursos humanos que existen allí, pero no se han solucionado. Al ser contactado por El País, Quintela prefirió no hacer declaraciones al respecto.



“Hace dos años que reclamamos para conseguir una ambulancia nueva, sobre todo porque hace más de un año que ASSE paga taxis particulares para llevar a los pacientes oncológicos a hacerse sus tratamientos en lugar de comprar los repuestos para arreglar la ambulancia, pero no lo conseguimos”, sostuvo Denis.

Por su parte, el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, dijo a El País que “no es un tema de ASSE central” sino que depende de la RAP Canelones, “que destina una parte de sus fondos a los recursos humanos de cada centro”. “El problema se maneja a partir de una estructura y es necesario que la directiva del Hospital de San Ramón justifique a la RAP Canelones si precisa o no la asignación de más recursos humanos”, indicó Henderson.



En tanto, el director de la Red de Atención Primaria (RAP) de Canelones, Carlos Ortega, dijo a El País que el problema en San Ramón es “algo coyuntural” porque “hay algunos cargos que están en trámite de cubrirse”.



“Puntualmente está habiendo una faltante en pediatría con una profesional que no siempre puede asistir a trabajar por una condición y se nos crea un inconveniente. Estuvo certificada, pero tiene el alta y por su patología hay días que puede ir y días que no, entonces en ese caso no hay tantos recursos humanos que estén disponibles para cubrir”.

Generalizado

El País informó hace algunas semanas que varias policlínicas de la región este de Canelones sufren la falta de medicamentos, aunque en algunas también se evidencia la escasez de personal. Según explicó Natalia Pereyra, representante de los usuarios en la comisión directiva de ASSE, el problema en Canelones “va más allá de la cuestión de los medicamentos” y se da “porque algunas policlínicas quedaron chicas para la población que se fue instalando en la zona”. Con respecto a la situación de la localidad de Salinas, Pereyra señaló: “Se lotearon una serie de terrenos al norte de la localidad y la enorme mayoría de la gente que hoy está allí se atiende en ASSE”.



El problema poblacional de la zona también ocurre en otras policlínicas de ASSE en Canelones, como en la de Colonia Nicolich y la de Parque del Plata, según indicó Pereyra, aunque la mayor gravedad, insistió, se da en Salinas.



De acuerdo con la representante de los usuarios, “no se puede dimensionar la situación correctamente porque los usuarios se van a otros lugares a atenderse”, entonces “no se sabe a ciencia cierta la necesidad real que tiene cada lugar”.