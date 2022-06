"Gran hipocresía": Abdala criticó propuesta de esencialidad de comedores durante paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Pit-Cnt Marcelo Pereira criticó el proyecto de ley que impulsan grupo de legisladores del Partido Nacional para que el Parlamento pida al Poder Ejecutivo que decrete la esencialidad de los servicios de comedores del Programa de Alimentación Escolar, a días del paro general en la educación previsto para el 15 de junio.

"No quiero juzgar intención de la legisladora (Alexandra Inzaurralde), ni de quienes defienden ese proyecto, pero muestran una situación de una gran hipocresía. No los legisladores, sino el proyecto en sí mismo porque estamos absolutamente convencidos de la centralidad, la seguridad alimentaria de los chiquilines. Pero me pregunto: ¿Qué pasa cuando hay vacaciones, feriados, los domingos?", dijo este miércoles el presidente de la central sindical en conferencia de prensa.



"A mí me gustaría que se redoblara la apuesta. Si ese es el punto, que el ámbito educativo contrate más trabajadores y que se le dé de comer todos los días a los chiquilines, pero esta gente se ocupa de eso cuando hay paro (...)", sostuvo en esa línea.

"Si realmente estuvieran preocupados por eso, el proyecto de ley debería ser garantizarle la comida a los chiquilines todos los días", insistió.



Ante la repregunta de si no existe una forma de garantizar la alimentación en días de paralizaciones, Abdala lanzó: "¿Por qué se ocupa la prensa de derecha de criticar cuando hay paro y no cuando un feriado formal? No entendemos la diferencia ¿Es distinta la comida un día de feriado que un día de paro? ¿Es más importante un día de paro que un día de feriado? Por eso decimos que hay una gran hipocresía y que todo está teñido abiertamente de un tono antisindical".

A su turno, José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt, aseguró en la misma conferencia que "sí hay mecanismos para poder prever este tipo de situaciones no solo en los paros, sino en el resto de días que no hay clases". Aseguró que "la iniciativa la debería tomar el propio Poder Ejecutivo y las autoridades de la enseñanza".