FUS denuncia desfinanciamiento del sistema de salud por pérdida de 36.000 cápitas en privados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) denunció que los envíos al seguro de paro y los despidos de trabajadores por la crisis del coronavirus están desfinanciando el sistema de salud y provocando la pérdida de fuentes laborales en la salud privada.

La FUS realizó este martes una concentración en el Obelisco y posterior acto en las afueras del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el marco de un paro parcial (8:00 a 15:00 hs) a nivel nacional.



El secretario general de la federación, Jorge Bermúdez, reclamó sobre el estrado un convenio salarial a un año de duración en el cual “el salario empate a la inflación”, de forma que “se mantengan las fuentes laborales y en el cual no caiga ninguna mutualista”.



En una rueda de prensa previa al acto, el dirigente sindical señaló que hoy hay 220.000 trabajadores en seguro de paro y 100.000 desocupados, lo que significa que “se hayan perdido 36.000 cápitas en la salud privada”. Las cápitas son partidas económicas que las instituciones de salud reciben en función, por ejemplo, del número de afiliados.



“Eso redundaría en algo así como U$S 6,5 millones por mes que le van a entrar menos por mes a las instituciones y eso va a significar un ajuste de cuentas de los empresarios sobre los puestos de trabajo y los salarios”, señaló Bermúdez quien añadió que existe una “migración masiva del sector privado al público”.

Por otro lado, el sindicalista señaló en el acto que el programa del gobierno es “antipopular, antinacional y antidemocrático” porque “a caballo del coronavirus lleva adelante un proceso de ataque al salario de los trabajadores



En este sentido, el dirigente propuso una campaña nacional levantando firmas bajo la consigna “trabajo, salario, salud, jubilación bonificada y cuatro días de trabajo y dos de descanso”.



“Acá en la salud hoy trabajan compañeros que tienen 25, 24, 26 años, que hace siete, ocho que están, que no saben, que no tienen ni idea, que no lo conciben, que alguna vez en la salud, cuando al gobierno de (Jorge) Batlle, que dios lo tenga en la gloria y no lo deje bajar, la gente iba a laburar sin cobrar”, denunció Bermúdez que fue ovacionado al denunciar que “los ricos son los que están en el gobierno”.