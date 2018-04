Funcionarios de UTE ocupan la oficina comercial de Montevideo

La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) resolvió llevar adelante un plan de ocupaciones en más de 30 edificios.

Hoy jueves los funcionarios están ocupando la oficina comercial ubicada en el Centro de Montevideo, en las calles Mercedes y Paraguay.



En la plataforma figuran la implantación de mejoras en la gestión de los recursos humanos y el rechazo a la política de recortes presupuestales que aseguran se está aplicando contra UTE. Según indican, en este escenario se condiciona un nuevo convenio laboral.

Gabriel Soto, dirigente de Aute, dijo esta mañana al programa Así nos va de radio Carve que tomaron "la resolución de iniciar un plan de ocupaciones luego de varios años de negociaciones con UTE en base a acuerdos firmados en 2013".



"Si bien estamos dispuestos a buscar alternativas no es una respuesta seria que después de 5 años se nos diga lisa y llanamente que no se va a cumplir con los acuerdos firmados", sostuvo.

“El pueblo uruguayo está pagando una tarifa q no debería estar pagando, dijo Soto, y añadió que “a las familias le sale el doble la energía eléctrica que a los grandes consumidores”.



"Hoy la UTE da muchísima ganancia, da esa transferencia a Rentas Generales porque por una situación circunstancial de estos años los recursos hídricos han sido suficientes y no ha habido necesidad de recurrir a las fuentes térmicas", dijo.



"Todavía no tenemos resuelto cuál va a ser la próxima ocupación", agregó.

Y en relación al decreto que regula las ocupaciones en oficinas públicas, dijo que entienden que el mismo "es una limitante al derecho a huelga".