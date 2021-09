Funcionarios de la Salud Pública realizarán paro y movilización el 29 de setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizarán un paro el miércoles 29 de este mes, acompañado de una concentración y movilización en Montevideo, en reclamo de mejores condiciones laborales

"En el marco de la lucha por la Rendición de Cuentas, la federación ha transitado por una conversación con los distintos diputados y no ha habido modificaciones en el proyecto, que no tiene una asignación presupuestal para que ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) pueda seguir funcionando", informó Martín Pereira, presidente de la FFSP, a radio Monte Carlo. "Me preocupa porque hay que transitar todo el año que viene con esta situación", expresó.



Durante el paro se reclamará además que aumenten los salarios, decreten insalubre el trabajo de los funcionarios de la salud, una pensión especial para los familiares de "trabajadores caídos" por el coronavirus, cinco días de licencia extraordinaria para todo el equipos de salud, entre otros.



El dirigente indicó que "hay gran incertidumbre" con respecto al futuro de cerca de 4.000 vínculos que dependen del Fondo COVID-19 "y que realmente están haciendo que ASSE pueda brindar una mejor atención".



Pereira adelantó que durante el día del paro quedará en funcionamiento el sector de Emergencias y de Urgencias, el área de internación y los centros vacunatorios.



"En ninguno de los paros que hemos hecho se dejó de vacunar, eso sigue en pie. Puede ser que se demore más, pero no hemos dejado de vacunar en ningún momento", expresó.



Con respecto al paro realizado el miércoles de esta semana, al que también adhirió la federación, Pereira aseguró que efectivamente se trató de un paro político, pero no político partidario.



"Creo que es desmerecer la política desde ese planteo del propio presidente o de varios actores del gobierno, todos hacemos política, en el movimiento sindical también se hace. Creo que este planteo es desmerecer la política y querer desviar la atención del paro", expresó.