Funcionarios registrales siguen de paro y apuntaron contra Isaac Alfie

La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) está de paro hasta que el gobierno pague el Compromiso de Gestión como estipula la normativa vigente. La presidenta del sindicato, Pilar Perdomo, apuntó contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, como uno de los grandes responsables de esta situación.

En una entrevista con Radio Montecarlo, Perdomo explicó que no se entrega ni se devuelve la “documentación que está en el registro procesada”. Sin embargo, “el escribano puede trabajar desde su casa y mandar la solicitud. Pero no va a tener respuesta, ni devolución nuestra”.



Dejó en claro que el sindicato tomó esta medida para hacerse escuchar y perjudicar lo menos posible a los escribanos. “No hubo otra forma de hacer esto para que nos escucharan”, narró.



La presidenta de la AFRU puntualizó que hicieron esto para que las “autoridades de la OPP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociales (MTSS)” los escucharan. “Pasó un tiempo prudencial y no tuvimos más remedio que tomar estas medidas”, agregó.



“Las novedades que tenemos es que el lunes se comunicó con nosotros la directora general de la Dirección General de Registros, Daniella Pena, y nos dijo que se está haciendo todo para solucionar el tema, pero faltan unas actualizaciones que pide Alfie por la OPP”, enfatizó Perdomo.



Además, aseguró que, por cómo viene el tema, es “imposible” que se dé lo que están pidiendo y es “que la plata esté en el cajero el próximo 26 de noviembre”.