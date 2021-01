Funcionarios públicos: la rebaja salarial será del 5%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que se conociera el dato de la inflación de 2020, que fue de 9,41%, se confirmó una pérdida de salario real de los funcionarios públicos del 5%, dijo a El País el secretario general de COFE, José Lorenzo López.

“Nuestro salario se ajustaba con el 100% del valor del IPC. Ahora se estableció en el Presupuesto que perdemos un 5% que no lo recuperamos. A eso tenemos que sumar lo que se vaya perdiendo después”, aseguró el sindicalista.



López dijo que si no hay cambios en la próxima Rendición de Cuentas que envíe el gobierno al Parlamento, “probablemente” se pierda más salario en 2021 y los años siguientes.

El ajuste de los salarios públicos es de 4,42%, por lo que si se resta la inflación se produce la pérdida salarial. Si bien COFE hizo una propuesta de recuperación, el Poder Ejecutivo las rechazó “de forma sistemática”, denunció el sindicato. Según López, la pérdida salarial ya se notará a partir del mes próximo, cuando en febrero se perciban los haberes correspondientes a enero.

“Hay una definición del Poder Ejecutivo de ajustar por el lado del trabajador público. Lo que establece es una fórmula para equilibrar el déficit fiscal y ahorra rebajando el salario de los funcionarios estatales”, afirmó. Aseguró que “son unos cuantos millones los que se ahorran” con esta medida dispuesta en el Presupuesto, aunque no precisó cuánto.



En abril y mayo, cuando se discuta la Rendición de Cuentas, COFE se movilizará en reclamo de que se apruebe una fórmula que permita la recuperación del salario perdido. “Ahora no vamos a hacer movilización, porque esto ya está definido”, añadió López.

El secretario general de COFE aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou “incumplió con su compromiso”, ya que había dicho en su momento a los funcionarios públicos que “no iba a haber pérdida del salario real”. No obstante, señaló que no está previsto pedir una reunión con el mandatario por este tema que fue resuelto en el marco del Presupuesto.



En tanto, como otros años, COFE denunció el uso del plan UTE Premia (mediante el cual se reducen las tarifas en diciembre) como forma de bajar la inflación. “Si no se aplicara (el plan) habría sido más alta y eso es lo que usan después para ajustar salarios, así que perdemos porque nos quitan un 5% y otro poco porque suben las tarifas”, subrayó.

El gremio rechaza el incremento de las tarifas públicas dispuesto por el gobierno desde este mes, por entender que se ubica por encima de la inflación.