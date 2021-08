Funcionarios electorales se movilizan porque "no existe aforo" y el protocolo es "vago"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay (AFEU) se movilizará este martes en reclamo del cumplimiento del protocolo sanitario. Afirman que hay un "incumplimiento sistemático" de la ley 18.508 de negociación colectiva y piden "condiciones edilicias dignas", entre otros puntos.

Los funcionarios se movilizarán hacia la Corte Electoral en horas de la tarde, tras realizar una asamblea. En un comunicado explican que se reclama el "cumplimiento de protocolo y establecimiento de aforos que garanticen la salud de los y las funcionarias, especialmente en la tarea de confrontación de impresiones".



El vocero de AFEU, Fernando Lozano, dijo a El País que "no existe el aforo", y que el protocolo sanitario vigente no fue discutido con el sindicato y entienden que es "vago".



Además, piden a través del comunicado el "cumplimiento de los plazos legales sin sobrecargar innecesariamente a los técnicos/as e idóneos/as dactiloscópicos/as afectando su salud".



Lozano explicó que tendrían que haber más dactiloscópicos, ya que ante la falta de técnicos en ese área, la Corte Electoral brindó un curso a algunos funcionarios administrativos para que pueda realizar parte de la tarea. El sindicato plantea que se deberían capacitar a más empleados para que esas personas no queden "atadas" a la tarea los próximos seis meses.



También reclaman "condiciones edilicias dignas", e "implementos e insumos de trabajo necesarios para el correcto desarrollo de la función como mobiliario, ordenadores y ropa de trabajo".



El vocero del sindicato hizo hincapié en la necesidad de la instalación de mamparas para la atención al público. Asimismo, solicitan una "evaluación previa y selección de espacios adecuados para el sembrado y estiba de urnas así como los escrutinios en todo el país".