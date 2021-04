Funcionarios de DGI denuncian designaciones sin concurso con sueldos de más de $200.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) denunció que la dirección de Dirección General Impositiva (DGI) designó de formar discrecional diferentes encargaturas que perciben sueldos superiores los $200.000.

"Estas sentencias ya tienen larga data, por lo que la Administración está en un incumplimiento continuo en no recomponer los concursos y en su lugar realiza designaciones de forma discrecional y directa", dijo Aidemar González, presidente de la AFI.

AFI explicó en un comunicado que desde el año 2010 la ley 18.719 estableció la obligatoriedad de los concursos en DGI y reglamentó que "las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General Impositiva deberán ser provistas mediante concurso de oposición y méritos entre los funcionarios pertenecientes a dicho organismo".



Asimismo recordó que en junio de 2018, luego de un conflicto entre la AFI y la administración donde se denunció nombramientos "a dedo", firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que establecía que en caso de existir una vacante de encargado que no se encuentre en proceso de concurso "la misma puede ser designada en forma interina siempre que se realice el llamado a concurso en un plazo no mayor a 90 días desde su designación". Según González, este acuerdo es incumplido por la DGI.



"A 11 años de lo establecido por la Ley, hay más de 100 encargaturas que no se han concursado y se han designado y continúan designándose cargos de forma discrecional, en incumplimiento de la normativa legal vigente, de la negociación colectiva y de los acuerdos vigentes entre DGI y la Asociación de Funcionarios de Impositiva", manifestó González.



"Ni siquiera la Dirección informó al sindicato de las resoluciones que establecen los respectivos nombramientos, cuando claramente, es parte de la negociación colectiva que AFI esté en conocimiento de las mismas", añadió.



El presidente de la AFI hizo hincapié también en que el país está "en una situación económica, social y sanitaria muy compleja producto de la pandemia por COVID-19". "La pobreza y la indigencia aumentó sensiblemente en nuestro país, la tasa de desempleo es del 10,7 % que representa miles de desocupados, hay más de 70.000 personas en seguro de paro, el gobierno adopta medidas para reducir el gasto público y pide austeridad en el manejo de los fondos públicos, sin embargo, en DGI, se asignan cargos a dedo con salarios que en algún caso superan los 220.000 pesos por mes", remarcó.



"Se debe ser responsable y transparente en el manejo de estos recursos, que son aportados por todos los ciudadanos de nuestro país. Las encargaturas en DGI deben designarse por concurso", finalizó.