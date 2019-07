Funcionarios de casinos reclaman a la IMM explicación por futuro de sala del Parque Hotel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los funcionarios municipales dejaron de atender el sábado los slots privados que funcionan en el Parque Hotel, en rechazo a las declaraciones del gerente de casinos de la Intendencia de Montevideo, Hugo Gandoglia.

El jerarca dijo en una entrevista con El País que los tradicionales juegos de paño (Ruleta, Punto y Banca y Black Jack) vienen “en picada” desde hace tres décadas porque ya no seducen a las nuevas generaciones. Y opinó que la próxima administración, sea del partido que sea, debería considerar el cierre del casino municipal.



“Todo esto se da en el marco de un tema que la sociedad uruguaya va a tener que encarar, particularmente nosotros, el Frente Amplio, que es qué hacemos con el juego. Yo no tengo ningún interés en promover el juego, el gobierno de Montevideo no tiene interés en promover el juego. Tenemos la obligación, y procuramos hacerlo, de atender adecuadamente las salas, pero creo que el próximo gobierno de Montevideo, sea quien sea, va a tener que tomar una decisión profunda y valorar si tiene sentido la gestión de una sala pequeña o mediana, como es el Parque Hotel”, destacó el jerarca.



El viernes, los empleados del Parque Hotel, organizados en ADEP y AFAC, declararon su rechazo a las declaraciones Gandoglia y exigieron su “inmediata renuncia”.

Intendencia de Montevideo. Foto: Nicolás Pereyra.

En un comunicado, señalaron que “a partir del sábado 13 de julio incrementaremos las medidas en conjunto no atendiendo, ni liquidando por parte de los funcionarios algunos slots del privado, los que estarán debidamente identificados”. El casino tiene 256 máquinas, de las cuales 156 son de propiedad municipal y 100 alquiladas.



“La situación cambió. Y cambió desde la última década del siglo pasado. Me parece que no hay que cometer el error, que alguna vez ya se cometió, de demorarse mucho en la toma de decisiones”, opinó Gandoglia respecto al futuro de la sala municipal.

Entrevista urgente.

Adeom solicitó el viernes una entrevista con carácter “urgente” al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, para que aclare las declaraciones de Gandoglia.



Ayer, el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, Eduardo Brenta, dijo a Montevideo Portal que no está previsto el cierre del casino en esta administración, a la cual le queda solamente un año, aunque coincidió en que es necesario analizar la pertinencia de que la IMM tenga un casino propio.



Brenta dijo que, “como en el trabajo, los cambios tecnológicos y culturales generan transformaciones” que deben tener una respuesta desde la gestión pública. Señaló que hay áreas en las que el Estado no debería participar, y que son estratégicas, como las políticas sociales. “Los juegos tradicionales se van a ir abandonando, no depende de nosotros”, remarcó.



Para Brenta, Adeom tuvo una reacción desde un “reflejo conservador” y una “lógica maniqueísta”.



La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a El País que “nosotros sabemos que la visión del director (Gandoglia) es esa, porque se la ha transmitido a los compañeros. Todo está vinculado a lo que nosotros venimos denunciando desde la época de (el exdirector de Casinos Municipales Juan Carlos) Bengoa. Es increíble que un casino no dé las ganancias que uno espera, es un tema de gestión. Si los casinos no funcionan es porque no se gestionan bien”.