Funcionario municipal de Salto se encadenó en protesta por prohibición a participar de elecciones

El funcionario municipal, Marcelo Nobre, quien fuera impedido de participar de las elecciones de Adeoms al frente de la lista 159 a realizarse mañana viernes y que lleva cuatro días de huelga de hambre en una carpa ubicada en Plaza Treinta y Tres Orientales, se encadenó esta mañana sobre la entrada principal de la sede central de la Intendencia y próximo al despacho del Intendente.

Nobre, por resolución de la comisión electoral de Adeoms, fue vetado para participar de la instancia comicial que eligen a las nuevas autoridades de los trabajadores municipales con el argumento que el mismo mantiene una demanda judicial contra el sindicato, cuando en cambio el funcionario y socio argumenta que fue realizada por difamación en injurias en 2016 contra cuatro dirigentes actuales en forma personal y no involucra a la institución.



El pasado viernes la comisión lo inhabilitó y se le sugirió como condición que retirara la denuncia judicial, cosa que nada cambió por lo que comenzó con la medida extrema de huelga de hambre y a reclamar por la intervención del Ministerio de Educación y Cultura para que intervenga en esta disputa porque entiende que se están violando los estatutos de Adeoms.



Nobre se ha convertido en un acérrimo opositor al oficialismo del sindicato que está presidido por Juan Carlos Gómez que a la vez es cuestionado también por las autoridades de la Federación de Municipales por presuntas irregularidades cometidas cuando estuvo al frente de la máxima representatividad nacional. Valeria Ripoll, Felipe Vilche y Anibal Varela viajaron a Salto a solidarizarse con Nobre y a reiterar las denuncias contra Juan Carlos Gómez a quien acusan de separar a la clase trabajadora.



Nobre además involucra al Intendente Andrés Lima de ser parte de la operación de no permitirle su participación como titular de la lista 159 y ha reiterado que Adeoms Salto es un co gobierno en el departamento, como así manifestar que en su sindicato se ha instalado “una dictadura” al mejor estilo de Venezuela.

Las condiciones de salud del manifestante son evaluadas dos veces al día por personal médico y Nobre ya ha adelantado que no permitirá que se le suministre suero en caso de una recomendación y que lo único que cambiará su postura de la medida de lucha es la respuesta del Ministerio de Educación y Cultura sobre denuncias que llevan dos años de presentadas sobre el funcionamiento de Adeoms.



A nivel sindical el funcionario municipal recibe el apoyo de parte del PIT-CNT como el Sunca, sindicatos de los naranjeros y de la clase política se han acercado ediles del Partido Colorado, de la Gente y afines al Partido Comunista.