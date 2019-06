Funcionaria del MTOP denunció irregularidad en el sindicato y dijo que la empezaron a perseguir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por una denuncia por violencia de género, en el marco de ley 19580, una funcionaria del ministerio de Transporte de Fray Bentos hizo comparecer en el juzgado de esta ciudad al presidente de COFE, Martín Pereira y al secretario Joselo López.

Karen Bocalandro, actuaba como integrante de la comisión fiscal del sindicato de funcionarios de Transporte del MTOP. Denunció al presidente por malversación de fondos y dijo que lejos de investigarse la empezaron a perseguir.



“Todo fue canalizado por las vías correspondientes e incluso solicita una auditoría externa con lo que llega a la conclusión de la existencia de irregularidades. Dado su investigación, procuraron sacarla del medio con hostigamiento y violencia”, indicó Martín Navarro, abogado de la funcionaria.



Además de la auditoría, exhibió documentos de los movimientos bancarios que el ministerio hacía con los descuentos a los funcionarios de todo el país que se encuentran agremiados.



“Hice también la denuncia a COFE, por violación de estatuto de funcionario público y a raíz de eso fui suspendida y desalojada del sindicato sin notificación ninguna y además empecé a sufrir violencia de género y vulneración total de los derechos, a tal punto que buscaron destituirme del MTOP”, explicó Karen Bocalandro.



“COFE recibió la denuncia pero nunca actuó. Ese dinero iba a un pozo sin fondo. Presenté la denuncia ante el ministerio de Trabajo, y como tampoco obtuve respuestas, decidí presentarme ante la justicia”, advirtió la funcionaria que apuntó a una irregularidad que se mantuvo durante varios años por una cifra millonaria.



“Logramos sacar al presidente (hasta 2018), se armó una nueva lista, pero a mí me continuaron persiguiendo incluso en redes sociales y la verdad que se me ha hecho muy difícil”, reflexionó.



La comparecencia de los principales dirigentes de la Confederación de Funcionarios del Estado, pasó inadvertida. A poco de declarar Pereira y López se retiraron con su abogado sin cumplir ninguna otra actividad en Fray Bentos.



“Ellos vinieron y querían que no siguiera con la denuncia, pero con el abogado coincidimos en que tienen responsabilidades. Me expulsaron y me prohibieron sindicalizarme de nuevo y eso porque denuncié malversación de fondos, presentando pruebas de movimientos bancarios y el resultado de una auditoría”, explicó Bocalandro que seguirá este caso en la instancia civil y penal.



Navarro precisó que “lamentablemente COFE no media y no lleva adelante ninguna acción proactiva para que ella se sintiera respaldada además de canalizar las graves denuncias. Tampoco hubo resultado en la comisión de género donde se presentó nota mediante”.



“Les dije que están equivocados desde el punto de vista jurídico pero sobre todo en lo humano”, dijo el abogado Navarro a los dirigentes sindicales haciendo foco “en la falta de involucramiento en denuncias género como este caso”.



Además, previamente se radicó una denuncia ante el ministerio de Trabajo por acoso laboral y acoso moral “pero en 7 meses no se produjo ningún avance por lo que entendimos que el camino era el poder judicial” aclaró.