Fuecys pidió disculpas por la rotura de un vidrio de Ancap en plena reunión ministerial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) pidió disculpas horas más tarde que los ministros de Industria y Educación, Omar Paganini y Pablo Da Silveira respectivamente, denunciaran a través de redes sociales la rotura de una ventana tras una "bomba de estruendo" contra un edificio de Ancap donde se encontraban reunidos.

Esto ocurrió durante una movilización en el Centro de Montevideo impulsada por el Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS) - filial de Fuecys - en reclamo de que no se quite el subsidio del supergás, en el marco de un paro de 24 horas.

A través de un comunicado, publicado por Subrayado (Canal 10), Fuecys señaló que no recibieron "reclamo alguno" de la Policía durante la movilización. En tanto, sobre el incidente puntualmente destacaron que usaron pirotecnia, como han hecho en "todas" sus movilizaciones.



Luego, "desconcentrados", tomaron conocimiento "a través de la prensa de una ruptura de un vidrio del edificio de Ancap y posteriormente del daño al parabrisas de un auto estacionado en Torre Ejecutiva", señala el texto.

"Ante estos hechos queremos expresar que no fue, ni será la intención de nuestra organización lastimar a persona alguna o bien particular, nuestras movilizaciones son siempre pacíficas en el marco del respeto, de la convivencia", remarcó Fuecys.



"Pedimos las disculpas del caso y si las autoridades lo consideran pertinente, siempre encontrarán a través de la Dirección Nacional de Fuecys los espacios de diálogo institucionales", agrega el texto.



"Fuecys siempre se movilizó en contra de todas las violencias, y justamente hoy comenzamos una serie de movilizaciones contra la desigualdad, la pobreza y el hambre", añade.



El hecho derivó en varias reacciones de dirigentes políticos. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó más temprano: "Hay límites que no se pueden pasar".