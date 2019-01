Fuecys afirma que "seguramente" hoy se firme nuevo convenio y no haya ocupaciones

El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Favio Riverón, se mostró optimista esta mañana al afirmar que "seguramente" hoy se pueda firmar el convenio colectivo del sector supermercados, evitando las ocupaciones previas a la Navidad.

En declaraciones al programa Informativo Sarandí, Riverón dijo que "recibimos ayer una propuesta en borrador del Poder Ejecutivo" en la que "los tres ejes centrales definidos por la asamblea están contemplados". Por lo tanto, "en un vistazo primario podemos decir que va a haber convenio colectivo" y solo "falta la definición final, porque la mesa negociadora se reúne recién hoy a mediodía, pero seguramente tengamos convenio colectivo del sector".



¿Entonces se va a evitar el conflicto y las ocupaciones previas a las fiestas? "Exacto, sí. Nuestro objetivo es seguir haciendo realidad el convenio colectivo y ahí vamos a poner todas nuestras energías y los esfuerzos necesarios.Entendemos que justamente en las últimas horas hicimos el esfuerzo necesario porque era el mejor escenario para el ingreso de los trabajadores" señaló el dirigente sindical, que representa a un rubro que emplea a unas 25 mil personas.



Si bien se mantiene la posibilidad de ocupar en caso de que no se llegue a un acuerdo, "es muy difícil que ahora haya una situación de conflicto" y "todo indica que vamos hacia una situación en que a las 16:30 estemos firmando un nuevo convenio colectivo del sector", destacó.



Según Riverón, si la asamblea del sindicato "no hubiera hecho un esfuerzo en pos del convenio colectivo, no hubiera fijado solamente en esos tres puntos lo que faltaba para lograrlo, porque la distancia entre la plataforma oficial y lo que se va a ver plasmado es mucha"



El sindicalista indicó que la asamblea de Fuecys se reunirá al mediodía "para evaluar la lectura del borrador fríamente" y a las 16:30 deberán hacer "una devolución al Poder Ejecutivo" sobre la propuesta.



Los cambios.

El problema clave de la negociación es el beneficio por antigüedad. Mientras Fuecys reclama un monto cercano a los $ 340, las empresas proponen abonar $ 290. En la nueva instancia de negociación tripartita de hoy, se discutirá una propuesta intermedia presentada por el Ministerio de Trabajo, que establece el pago de $ 305 por antigüedad por cada mes de un año laboral trabajado.



El gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez, explicó a El País que lo que propone el sindicato "es impagable" y que de concretarse el reclamo, "la única forma de hacer frente a la situación es despidiendo gente". El lunes, el sindicato se levantó de la mesa de negociación porque consideraba que la propuesta presentada era insuficiente. La misma pagaba la antigüedad por debajo de los $ 290 al primero de enero de 2019 y $ 310 al primero de enero de 2020, según informaron a El País.



En caso de que no haya acuerdo, el sindicato aprobó una plataforma de ocupaciones de supermercados que empezará el viernes 21 y podría extenderse hasta las fiestas en caso de no alcanzar un acuerdo esta semana.