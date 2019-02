Fleischmann despidió a 29 trabajadores y no continuará con la producción en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 5:30 horas de este viernes se les informó a 29 trabajadores del área de producción de la empresa Flischmann que serían despedidos de su cargo, informó Montevideo Portal y confirmó a El País Luis Ferraz, secretario general de la Organización Nacional de Obreros del Dulce Ramas y Afines (Onodra).



Este mediodía los trabajadores se presentaron en la planta, ubicada en camino Carlos A. López y Coronel Raíz (Puntas del Miguelete), para evitar que se retire la maquinaria del área de producción.

"La planta no cerró sino que los trabajadores trancaron para que no se llevaran las maquinarias y que no desmantelen la producción", informó Ferraz. Ferraz había dicho al Portal del PITCNT que la empresa le informó que “se irán de aquí” ya que les resulta “mucho más rentable importar la levadura”.



El secretario general indicó que los 29 trabajadores despedidos corresponden al área de producción, pero que además hay una plantilla de otros 70 a los que todavía no se les informó acerca de su futuro en la empresa.



La decisión de los despidos no había sido anunciada con anterioridad, explicó Ferraz: "Fue todo sin decir agua va. Si no fuera por una compañera que a la salida notó que unos camiones empezaron a hacer unos movimientos de carga y descarga y avisó al resto de los trabajadores para que nos apersonáramos en la empresa no sabríamos", agregó.

El dirigente de Onodra aseguró que la comunicación de los despidos fue "muy informal" ya que "los llevaron a un boliche a conversar, completamente irregular", opinó.



Ferraz aseguró que los trabajadores ya se comunicaron con el Ministerio de Trabajo y con el director de Trabajo, Jorge Mesa para anunciar la situación. El lunes a las 9:00 se reunirán en la Dinatra si bien al momento no hay confirmación de participación por parte de la empresa.