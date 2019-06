Fiscales realizarán paro general este jueves; "Estamos pidiendo casi que socorro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los fiscales nucleados en la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMU) tomaron la medida de realizar un paro general de 24 horas el jueves "con dolor", informó a El País Mirta Morales, presidenta de la asociación.



La medida fue dispuesta durante una asamblea que se realizó el 27 de abril y faltaron cuatro votos para que la decisión, que incluye guardias gremiales, fuera proclamada unánime, explicó Morales.



Son varios los motivos que se tuvieron en cuenta para llegar a decretar el paro, pero la carga laboral y la superposición de tareas son los grandes disparadores para solicitar cambios, especialmente en referencia a los profesionales del interior del país.

"Hay una insuficiencia muy grande, falta de recursos de fiscales, subrogaciones prolongadas, un único suplente para todo el país", explicó Morales para nombrar algunas de las carencias que se presentan en materia judicial.



La fiscal fue enfática al afirmar que no están en contra del nuevo Código del Proceso Penal, pero entienden que desde el momento de su implementación en noviembre de 2017- la cantidad de trabajo que percibieron los magistrados aumentó considerablemente y se escapa de las manos.



En busca de una solución para mejorar la situación se le propusieron al fiscal de Corte, Jorge Díaz, dos medidas: "Unas son las ideales, pero entendemos que se depende de un presupuesto que no tenemos, que son la creación de más cargos", explicó Morales.

La segunda opción implica modificar algunos aspectos que aliviarían la carga laboral, como que otros funcionarios, que no sean fiscales, hagan la tarea administrativa o por ejemplo que se eliminen los turnos únicos.



Morales hizo especial énfasis en la situación de los fiscales del interior que al no tener especialización en una materia específica, como ocurre en Montevideo, deben ocuparse de todo lo que compete en materia judicial.



"Se están enfermando y eso es real. Tenemos personas que están enfermas física y mentalmente", indicó la fiscal. "Estamos pidiendo casi que socorro", agregó.



Morales indicó que la decisión de llegar a la medida de paro no fue fácil de tomar, pero consideraron que era la única forma que se tenía para que escuchen sus reclamos y "que la respuesta no sea que hay bajo presupuesto".



"Sinceramente nos cuesta mucho porque no estamos acostumbrados, nos cuesta profesionalmente, es una medida que tomamos hasta con dolor. Hemos tomado todas las precauciones", aseguró.

La medida de paro es considerada "histórica" ya que es la primera vez en años que se realiza un paro general de todos los magistrados fiscales durante 24 horas.



"Es la forma que nos quedó de que se nos escuchara", dijo la fiscal y agregó: "Queremos que alguien se ponga en nuestros zapatos".