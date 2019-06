Los fiscales no dejaron hablar a Gustavo Zubía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los fiscales se concentraron ayer frente a la Torre Ejecutiva, en un reclamo por las condiciones de trabajo. En el lugar apareció el exfiscal Gustavo Zubía, que hoy encabeza una lista en el Partido Colorado.

Cuando una periodista de un informativo de televisión le quiso hacer una entrevista, Zubía consultó con sus excompañeros y respondió que mejor no porque le pidieron que la protesta no se contaminara con temas electorales.



Sin embargo, un rato antes El País le consultó si no estaba haciendo un uso electoral y respondió: “Me importa un soberano carajo que me imputen o no me imputen eso”.



Y agregó: “¿Cómo no voy a estar presente con compañeros que están sufriendo y pueden hablar menos que yo de que el sistema pica fiscales, en lugar de picar delincuentes”.