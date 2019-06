Fernando Pereira: "Todos nos damos cuenta que hay un acatamiento importante" al paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira dijo a El País que observan "un acatamiento importante" del paro general propuesto para hoy y por 24 horas tras el confitico en Petrobras y en el que también se disparó la medida en defensa genérica del empleo.

"No hace falta más que girar la ciudad para darse cuenta que el país no tiene educación pública, el país no tiene servicios públicos o tiene escasos, me refiero no tiene en que casi no hay educación casi, no hay servicios públicos, la construcción está talmente parada igual que la industria. Hay ómnibus de emergencia manejado por los dueños, y hay un paro importante al nivel de los ministerios y, considero yo, que a todo nivel por lo cual se puede decir que estamos ante un fuerte acatamiento contra el paro", consideró Pereira.

RELACIONADAS El Pit-Cnt pretende que 700 mil trabajadores paren hoy By Ángel Asteggiante El Pit-Cnt pretende que 700 mil trabajadores paren hoy El Pit-Cnt pretende que 700 mil trabajadores paren hoy Petrobras rechazó la “última” propuesta del Pit-Cnt y del sindicato By Ángel Asteggiante Petrobras rechazó la “última” propuesta del Pit-Cnt y del sindicato Petrobras rechazó la “última” propuesta del Pit-Cnt y del sindicato

El presidente del Pit dijo que el paro de hoy "en sí mismo es la última final, la última foto de una larga película que empezó por asambleas en los lugares de trabajo explicando los motivos del paro y que hoy termina con la adhesión a la medida". "Es un camino que lleva más de 20 días", agregó.



Pereira dijo que "nadie le podrá decir al Pit-Cnt que no escalonó medidas porque en función de la cantidad de conflictos que había". Entre ellos mencionó "el de MontevideoGas" y explicó : "No encontramos ninguna flexibilidad de la empresa".



"Es una medida escalonada y ojalá esto lo ayude a destrabar, nadie puede decir que el paro general resuelve todos los problemas. Lo que sí podemos decir con total tranquilidad es que antes de la medida hicimos todo lo posible para no hacerla, para tratar de resolverlo por la vía de la negociación", indicó.



Pereira calificó como "exitosa la adhesión al paro".



La medida del paro general se disparó por el conflicto en Petrobras pero la plataforma es más amplia: incluye una defensa genérica del empleo (la tasa de desempleo, que estaba en 9,5%, bajó a 7,96% en abril), en solidaridad con varios conflictos, contra las tercerizaciones, en defensa de la negociación colectiva, contra “la lista negra” de la OIT y por el aniversario del golpe de Estado.