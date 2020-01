Fancap "redoblará la militancia" y "dará lucha" si le quitan el monopolio a Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato de Ancap asociado al Pit-Cnt, Fancap, emitió un comunicado este miércoles en contra de varios puntos del borrador presentado con el proyecto de la ley de urgente consideración, entre ellos la desmonopolización de Ancap.

"Un primer abordaje nos permite deducir que la pretendida ley cimienta reformas estructurales (viejas recetas neoliberales como la reforma laboral y de la seguridad social), privatizaciones, recortes de derechos sindicales, reforma de la educación, acumulación de medios de comunicación, instrumentos de evasión fiscal y lavado de activos, etc", indicaron.

En referencia puntual a la medida de terminar con el monopolio de la importación, producción y comercialización de crudo y derivados consideraron que era "esperable" que se incluyera en el proyecto, ya que aparece en el programa de gobierno del Partido Nacional y además porque "se trata de un objetivo histórico del herrerismo", expresaron.



"Si bien es cierto que en el documento de la coalición neoliberal la desmonopolización de los combustibles no fue incluida, era muy ingenuo pensar que si el PN no tuvo en cuenta la decisión del pueblo uruguayo expresada en el plebiscito del 7 de diciembre de 2003 de mantener la

Ancap estatal y pública y el monopolio de los combustibles, cambiara de opinión por no tener el consenso de sus socios minoritarios en la coalición".



Fancap adelantó que ante esta medida el sindicato "dará lucha" en conjunto con el movimiento sindical y las organizaciones sociales del campo popular. "Para enfrentar a la derecha y frenar al neoliberalismo debemos enmarcar la lucha en una batalla social, unitaria, organizada, clasista y estratégica", indicaron.



"La LUC contiene en su esencia el núcleo duro del proyecto neoliberal, pero también en su forma, ya que representa un importante debilitamiento de los principios democráticos al reducir a la mínima expresión el debate parlamentario y la posibilidad de la discusión política en la sociedad civil", agregaron.