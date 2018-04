Largas filas en estaciones para cargar combustible en Montevideo y Maldonado

En Montevideo, así como en Maldonado, se observan largas filas de vehículos que buscan cargar combustible. La medida que el sindicato de Ancap tomó en La Tablada (que ya fue levantada) y la proximidad de un feriado largo por el 1° de Mayo llevaron a que los conductores se volcaran a cargar los tanques de sus vehículos.

En Montevideo también se registraron largas colas en estaciones. Foto: D. Borrelli

En Maldonado, largas filas de vehículos se observan por estas horas en las estaciones de servicio, las que aseguran que queda apenas un remanente de combustible que se agotará en las próximas horas.



Los conductores, entre los que hay turistas brasileños y argentinos, esperan un largo rato para poder cargar los tanques. En la ANCAP de las calles 20 y 30 la fila de autos supera la cuadra y medio. En la Petrobras de la parada 16 de la rambla “Claudio Williman”, la cola supera las tres cuadras de largo.



En la estación de la parada 5 de Punta del Este la cola supera las dos cuadras. Lo mismo ocurre en la que está ubicada a la altura de la parada 11 de la avenida Roosevelt.



“Queda muy poco combustible. En mi caso estoy esperando un camión con quince mil litros de combustible que llegará esta tarde a última hora”; dijo a El País Nicolás Pascaretta, propietario de la estación Petrobras de la avenida Roosevelt.

Conductores esperan un largo rato para poder cargar combustible. Foto: Ricardo Figueredo

“Estamos como Tarzán en la selva, desnudos y a los gritos”, afirmó el empresario. “Estoy indignado. Cincuenta sinvergüenzas dejan a todo el país de rehén”, agregó.



“Queda muy poco combustible. No tenemos nafta súper. Algo si de Premium pero no sé cuanto más demorará en ser despachado”, dijo uno de los pisteros de la calle 20 de la península. “El 30 de abril es el día de más trabajo de las estaciones de servicio. Así que no podemos adelantar nada de lo que pueda suceder el lunes. ANCAP asegura que va a trabajar de 6 a 15 horas. Pero primero carga Montevideo. Después del interior”; dijo Pascaretta.