Otro enfrentamiento entre los sindicatos de frigoríficos

La complicada interna de la Federación Obrera de la Industria de la Carne (Foica) quedó otra vez a la luz luego del conflicto que tuvo lugar la semana pasada en un frigorífico de Salto.

Por un lado, la denominada Foica-Cerro, en la que predominan los sindicalistas de extracción comunista, apoyó el paro en la empresa Somicar convocado en rechazo al despido del dirigente del gremio en la empresa, Óscar Larrosa. Incluso, el presidente del Pit-Cnt en Salto, Carlos Cattani, quien además es jerarca municipal y dirigente comunista, acudió al lugar y tuvo un entredicho con trabajadoras que querían ingresar a la planta.

Sin embargo, la denominada Foica-Ciudad Vieja, que tiene como referente al dirigente Luis Muñoz, emitió un comunicado en Facebook en el que cuestionó el paro. En el comunicado se indicaba que la empresa había argumentado para despedir a Larrosa que este había hecho declaraciones en las que señaló que Somicar estaba con problemas financieros y que daba cheques sin fondo a los productores. La Foica-Ciudad Vieja señala que Ariel Yakes, referente de Foica-Cerro, reconoció que Larrosa se había equivocado pero "nos dice que si no toma algún tipo de medidas para salvarlo, peligraba la integridad del sindicato y de seguro dejarían de tener sindicato en esa empresa". Según Foica-Ciudad Vieja, además, Larrosa no hizo un juicio de reinstalación.

"El paro no se coordina, se nos comunicó que es para el jueves 17 de mayo. Nuestra directiva no trabaja así y ya lo hemos expresado varias veces, primero las asambleas en la plantas, y si es justa cualquier tipo de medidas de apoyo a un gremio, se acompañan", señaló Foica-Ciudad Vieja que decidió no acompañar ese paro.

La denominada Foica-Cerro se enfureció con la otra rama, con la que hace años está distanciada. En Facebook emitió un comunicado en el que señala que "es lamentable que Luis Muñoz y los que tomaron la decisión de redactar esa nota hayan escrito los mismos argumentos que el presidente de la Cámara de Industrias (o sea que escriben lo que dicen los patrones) (...) y todo por no acompañar una medida de lucha en defensa de los trabajadores". Según Foica-Cerro, Somicar "se caracteriza por ser represiva, y haber despedido a decenas y decenas de trabajadores". Este frigorífico es municipal y la empresa Somicar usufructúa un comodato, recuerda el gremio que historió en su página de Facebook las distintas tratativas realizadas en el Ministerio de Trabajo.