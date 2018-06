Educación y salud al borde de la huelga

“No aguantamos más, hasta acá llegamos”. Esas fueron las primeras palabras de Javier Acosta, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ni bien terminó la negociación colectiva de este viernes. “Ya empezamos a trabajar para una huelga general (paro por tiempo indeterminado, para ser más exactos) en los 900 centros de salud pública”.



Los funcionarios de salud pública realizarán un paro de 24 horas el próximo miércoles, coincidente con la movilización de los médicos de instituciones privadas, mientras ajustan cómo cubrirán las guardias gremiales de la huelga general que prevén iniciar tras la entrega del proyecto del Poder Ejecutivo de Rendición de Cuentas, dijo Acosta. “No se avanzó ni en la época de bonanza, no habrá una estructura salarial, durante dos años no habrá presupuesto incremental, se nos acabó la paciencia”.



El proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento antes del 30 de junio, tal cual les fue presentado a los sindicatos, dejó a los representantes de los sindicatos de la salud y la educación pública más enojados de lo que esperaban en la previa.



En la educación, por ejemplo, “el gobierno no cumple con el compromiso mínimo asumido en 2015, porque solo habrá aumento salarial hacia 2019 pero no hay nada seguro para 2020”, criticó José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).



Los profesores sindicalizados de Montevideo pararán el miércoles, día que también lo hará la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Este próximo domingo, en tanto, Fenapes considerará el inicio de una huelga general.