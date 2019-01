Domésticas jornaleras ya pueden cobrar por débito

En Uruguay hay unas 100.000 empleadas domésticas, 76.000 registradas en el BPS. Se calcula que un 35% son jornaleras, es decir, trabajadoras que cobran por hora. Este grupo de empleadas que año a año crece, podrá a partir de ahora percibir su salario a través de medios de pago electrónicos, es decir tarjetas de débito y/o dinero electrónico.

El coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, explicó a El País que "desde este mes se incorporan los jornaleros o que cobran por hora". "Quedan exceptuados aquellos casos en que el empleador es un pasivo (jubilado o pensionista)", especificó. Aclaró que en el caso de las trabajadoras de servicio doméstico registradas como mensuales en el BPS, esta novedad ya se venía instrumentando desde el año pasado.

En el caso de las trabajadoras inscriptas como jornaleras, el pago electrónico rige a partir del 1 de enero pasado pero quedan exceptuados los empleadores pasivos al 31 de diciembre de 2017. En esos casos, la remuneración puede ser abonada en efectivo. En el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), indicaron a El País que si bien se apoya la propuesta para integrar a las trabajadoras domésticas a la inclusión financiera, la iniciativa generó disconformidad tanto en los empleadores como en las propias empleadas. Laura Rivero, trabajadora del sector, explicó a El País que varias empleadas prefieren seguir cobrando en efectivo, dado que necesitan contar con dinero una vez que terminan sus tareas porque "se les complica bastante sobre todo en el interior" del país para concurrir a un banco o a un cajero automático para cobrar.

En la vereda de enfrente, la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, reclamó flexibilidad para que la nueva disposición no sea obligatoria. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que será la propia trabajadora quien decida a partir de cuando comenzar a cobrar bajo esta nueva modalidad.

Sin acuerdo.

Las empleadas domésticas no tienen un convenio laboral vigente dado que el mismo venció el 31 de diciembre de 2018. Ayer en la Dirección Nacional de Trabajo, el sindicato junto a Liga de Amas de Casa y el Ministerio de Trabajo tuvieron una nueva instancia de negociación de la que no surgió ningún acuerdo. Ambas partes prefirieron no dar detalles sobre el desarrollo de las conversaciones y coincidieron en que hay buena disposición a cerrar cuanto antes un acuerdo.