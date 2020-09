Dinama: gremio dice que los increparon por adherir al paro general del miércoles 17

Un jerarca de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) llamó uno por uno a los trabajadores del área de Control Ambiental que decidieron parar el 17 de setiembre, en el marco del paro general nacional de 24 horas convocado por el Pit-Cnt. Los citó en su despacho y les manifestó su discrepancia por la decisión que habían tomado.

El funcionario en cuestión es el gerente general Juan Pablo Peregalli, quien les informó a los trabajadores que esa actitud de adherir a las medidas sindicales generaba un precedente.



El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Vivienda -que se llama así debido a que la Dinama antes estaba bajo esa órbita; hoy depende del Ministerio de Ambiente- elevó una nota al presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y a la Presidencia de la República para contar lo sucedido.



“El día siguiente al Paro General las compañeras y los compañeros de Control Ambiental fueron citados individualmente por el Gerente General del Área a su oficina, donde fueron increpados por haber adherido a la medida gremial. En dicha ocasión se les comunicó que dada su calidad de ‘contratados’ no podían parar, así como que este hecho podría afectar las renovaciones de sus contratos”, dice la nota.

Los involucrados en el episodio no son funcionarios públicos, sino contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Fundación Ricaldoni.



El miércoles 16, los trabajadores enviaron un e-mail a ambas instituciones consultando si podían adherirse al paro. Desde allí les informaron que quienes lo consideraban pertinente tenían el derecho a hacerlo. También se les dijo que, obviamente, se les descontaría el día.



Tras esto, informaron el miércoles a su superior de que el día jueves 17 no concurrirían a trabaja, pues iban a adherir a la medida sindical. El viernes 18 en la tarde el gerente general Peregalli convocó uno a uno a los trabajadores.

Los empleados señalan que allí Peregalli les manifestó su discrepancia y les dijo que la adhesión al paro era un precedente que iba a quedar anexado a sus historias laborales. Y que, además, iba a ser considerado en futuras evaluaciones.



La preocupación de los trabajadores llegó a oídos de Peregalli que decidió reunirlos a todos juntos para volver a conversar. Allí les reiteró su discrepancia con el paro, les reiteró que se había generado un “antecedente”, pero agregó que se trataba de un posicionamiento personal y no institucional. El hecho fue relatado a El País por cuatro empleados de esa institución.



La presidenta del sindicato del Ministerio de Vivienda, Rosana Berrini, repudió el episodio y dijo a El País que es un caso inédito. “Nunca antes ningún jerarca llamó a los trabajadores para hacer algo así”, comentó.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo a El País que ya fue informado por los trabajadores sobre el tema y que espera por un informe con los detalles de lo sucedido.



En una carta que los trabajadores de la Dinama le enviaron el martes 22, se le reclama al jerarca que haya garantías para sus derechos laborales. “El Paro (huelga) es un derecho reconocido a nivel global; en nuestro país es un derecho gremial tutelado expresamente en la Constitución de la República”, dice la nota que pide que no se hagan diferencias entre funcionarios y contratados, ya que todos son trabajadores.



Los funcionarios destacaron, además, el compromiso de los funcionarios que adhirieron al paro en el marco de ese escenario de “presión laboral” que denuncian.

“Destacar el compromiso y ética laboral de los compañeros de Control Ambiental (que aún sin ser necesario) adoptaron responsablemente todas las medidas para ejercer su derecho, y el de tantos otros compañeros que durante los últimos 3 meses concurrieron día a día a cumplir con sus funciones, aún sin cobrar el salario desde el mes de junio”, expresó el gremio de Dinama, sumando así una nueva denuncia.

“Los llamé para saber el porqué de la falta”

El director de la Dinama, Eduardo Andres, dijo al ser consultado por El País que estaba al tanto del conflicto entre el sindicato y el jerarca, pero sostuvo que la versión de los trabajadores no era correcta.



“No es así, está equivocado. Yo estoy al tanto de todo eso. ¡No le voy a decir cómo es pero no fue así!”, dijo molesto el director de Dinama al ser consultado por El País.



Juan Pablo Peregalli, el gerente denunciado, sí dio su versión de los hechos y dio detalles del episodio. “No los llamé para increparlos. Sí los llame, a las personas que no vinieron y que son contratados y no vinieron, para hablar con ellos. Para conocer los motivos de por qué no habían venido”, comentó al ser consultado telefónicamente por El País.



El gerente de la Dinama prefirió no dar una opinión sobre el paro. “No me meto en los derechos de los trabajadores, los respeto”, señaló. Sobre la charla que mantuvo con ellos, reconoció que les dijo que se generaba un “antecedente”.



“Les comenté que esto que sucedió es parte de los antecedentes que de alguna forma son considerados en la relación que tienen ellos”, declaró Peregalli, quien destacó que el episodio fue inédito, y no había ocurrido antes en esa oficina.



De todos modos, remarcó que a su entender no constituye una forma de presión, como lo entienden los trabajadores.



“Creo que es una conversación entre dos personas. Creo que no es presión y no fue mi intención ese planteo”, dijo.