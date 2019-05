Despidos en MontevideoGas desatan la furia del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El despido de más trabajadores y la sanción de otros en MontevideoGas anunciado este martes por la empresa brasileña Petrobras terminó de enfurecer a la cúpula del Pit-Cnt que ahora endurecerá las medidas en la previa al paro general parcial ya convocado para el próximo miércoles.

El Secretariado Ejecutivo de la central obrera que se reunió ayer decidió profundizar las medidas, pero aún las mismas no serán comunicadas, al menos hasta el paro del miércoles, informaron a El País dirigentes sindicales. No descartan, por ejemplo, volver a poner sobre la mesa una propuesta de la Federación Ancap para cortarle el suministro de combustible a la multinacional y otras de “mayor alcance”, indicaron los informantes.



Paralelamente, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uoegas) definió ayer comenzar con una huelga general a partir del 27 de mayo “si no hay una modificación sustancial” de los anuncios realizados por la empresa brasileña.



El tema fue considerado ayer en el Secretariado Ejecutivo de la central obrera que dedicó toda su reunión semanal a analizar cómo seguir tras la “ofensiva” de Petrobras. Un dirigente sindical que integra el Secretariado, dijo a El País que se “evaluó cuáles pueden ser las salidas y cómo afrontar esta ofensiva” de Petrobras que le comunicó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que además de los siete despidos ya efectivizados, se despedirá a otros cuatro y se suspenderá a 53 más que participaron en abril del control obrero.



“Una cosa era antes de la Mesa Representativa del lunes (aprobó el paro del miércoles) y otra es el anuncio de ayer y con eso el movimiento sindical no se debe quedar esperando la carroza”, señaló el sindicalista.



En el Pit-Cnt hay consenso de que es “difícil” que otra empresa privada quiera quedarse con la concesión de gas natural que la empresa ya anunció que abandonaría. Por otro lado (con matices), en el Pit-Cnt promueven la posibilidad de que el servicio sea reestatizado y temen que esta decisión de Petrobras pueda ser replicada por otras.



Por su parte, el presidente de la central Fernando Pereira dijo tras una reunión del Secretariado con el precandidato colorado a la Presidencia, Ernesto Talvi, que el despido y sanción de más de 50 trabajadores que participaron del control obrero “es una salvajada y el término creo que me queda corto, porque yo soy presidente y voy a tener que seguir tendiendo puentes”, indicó en una rueda de prensa. Para Pereira, el anuncio de la brasileña “es de las provocaciones más grandes que he visto en los últimos tiempos”.



Oficiales.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo a El País que la medida anunciada por Petrobras fue un “exceso”, pero que también en su momento se rechazó la medida de control obrero llevada adelante por los trabajadores. Por otro lado, indicó que “seguimos promoviendo diálogo y negociación” entre todas las partes.



La semana pasada, cuando Fancap anunció que cortaría el suministro de combustible a la multinacional, fueron varios los que salieron al cruce de la medida. El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añón señaló a radio Oriental que su posición es que “si no le mandan combustible a las estaciones de Petrobras, todos los colegas no deberíamos vender combustible tampoco”. Por su parte, la presidenta de Ancap, Marta Jara anunció que se estaba evaluando la situación, pero que es “un conflicto que no le pertenece a Ancap”, dijo a radio Uruguay.



Los trabajadores del gas denunciaron ayer que la medida de Petrobras “constituye una clara represión antisindical ya que los despidos incluyen a toda la dirección sindical, plenario de delegados y afiliados. Retomando la experiencia pasada con Gaz de France”, indicaron en un comunicado.