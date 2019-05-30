Desmanes en la Junta mientras se discute reapertura de registro de conductores

ESTE JUEVES

Los trabajadores del taxi se concentraron en el local sindical de Clemente César y San Martín desde las 14 horas. Taxistas realizan paro y marcha: "Hay que echar a Uber", dicen.



Este mes de mayo la Intendencia de Montevideo (IMM) envió a la Junta Departamental un proyecto para la apertura del registro de choferes de aplicaciones hasta un tope de 4.000 nuevos interesados.

El cierre del registro de choferes de aplicaciones comenzó el 1° de mayo de 2018 para analizar el mercado y la Junta Departamental resolvió en abril de este año que se mantenga así hasta el 31 de mayo para que los legisladores departamentales estudien las modificaciones al decreto que regula a las apps.

Ante esta situación, el Sindicato Único del Taxi (Suatt) convocó a un paro desde las 14 horas de este jueves y una marcha a realizarse también hoy .

Los trabajadores del taxi se concentraron en el local sindical de Clemente César y San Martín desde las 14 horas.

La medida, señalan, es "contra la reapertura del registro de choferes de aplicaciones" que solicitó la IMM. Y agregan que "hay que echar a Uber".

En este momento, se realiza un nuevo cuarto intermedio tras desmanes en la Junta Departamental.