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El País Información Sindicales

Desmanes en la Junta mientras se discute reapertura de registro de conductores

30/05/2019, 09:53
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Desmanes en la Junta Departamental de Montevideo con play

ESTE JUEVES

Los trabajadores del taxi se concentraron en el local sindical de Clemente César y San Martín desde las 14 horas. Taxistas realizan paro y marcha: "Hay que echar a Uber", dicen.

Este mes de mayo la Intendencia de Montevideo (IMM) envió a la Junta Departamental un proyecto para la apertura del registro de choferes de aplicaciones hasta un tope de 4.000 nuevos interesados. 

El cierre del registro de choferes de aplicaciones comenzó el 1° de mayo de 2018 para analizar el mercado y la Junta Departamental resolvió en abril de este año que se mantenga así hasta el 31 de mayo para que los legisladores departamentales estudien las modificaciones al decreto que regula a las apps.

Ante esta situación, el Sindicato Único del Taxi (Suatt) convocó a un paro desde las 14 horas de este jueves y una marcha a realizarse también hoy . 

Los trabajadores del taxi se concentraron en el local sindical de Clemente César y San Martín desde las 14 horas.

La medida, señalan, es "contra la reapertura del registro de choferes de aplicaciones" que solicitó la IMM. Y agregan que "hay que echar a Uber".

En este momento, se realiza un nuevo cuarto intermedio tras desmanes en la Junta Departamental.

Junta Departamental. Foto: Fernando Ponzetto.
Los billetes falsos con la cara de Daniel Martínez. Foto: Fernando Ponzetto.

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