Derrota comunista en Adeom Salto con varias consecuencias

Las elecciones del sindicato municipal de Salto supusieron un cambio en la correlación de fuerzas interna que pone en cuestión la conducción departamental del Pit-Cnt y que puede tener incluso repercusiones a nivel nacional.

El oficialismo del gremio municipal salteño está orientado por el Partido Comunista. El sindicato acaba de ser expulsado por la Federación Nacional de Municipales que acusó a sus autoridades de retener aportes lo que probablemente derive en una denuncia penal.

Los municipales salteños afrontaron esta campaña electoral en un clima sin precedentes. Hubo presiones y denuncias de amenazas. Al sindicalista Marcelo Nobre se le impidió participar en la elección lo que llevó a que se encadenara y se declarase en huelga de hambre. Nobre acusó a la intendencia, conducida por Andrés Lima, de apoyar al oficialismo del sindicato. Levantó su medida cuando se enteró que el Ministerio de Educación y Cultura buscará información sobre la situación del sindicato que tiene 1.400 afiliados.

La oposición logró en los comicios conquistar 6 de los 11 puestos de titulares en la comisión directiva a pesar de que Juan Carlos Gómez obtuvo con su lista 1966, 477 votos (5 cargos). Gómez es integrante del Partido Comunista y ha sido duramente cuestionado por las agrupaciones opositoras que lo acusan de excesiva cercanía con Lima. La lista 159, que integra Nobre, tuvo 292 votos y obtuvo 3 cargos, la 141 sumó 161 y 2 asientos en la directiva y la 276, 91 sufragios y un cargo.

Pero la interna de Adeom Salto repercute asimismo a nivel de todo el Pit-Cnt salteño. También es muy cuestionado el presidente de la central a nivel departamental, Carlos Cattani, otro cuadro comunista que es funcionario municipal. Lima lo nombró como encargado de las termas de Arapey y Daymán.

"Es un puesto de confianza del intendente Lima, apoya a Juan Carlos Gómez y además integra la comisión electoral de Adeoms que no permitió que Nobre encabezara una lista. Es juez y parte. Es patrón y empleado. Tiene que renunciar porque Adeoms fue expulsado de la Federación Nacional de Municipales y el representa a Adeoms", dijo el representante ante el PIT-CNT por los trabajadores de Salto Grande Luis Gómez quienes junto a dirigentes del SUNCA apoyaron a Nobre que estaba en una carpa durante su protesta.

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom Montevideo y principal referente de la Federación Nacional de Municipales dijo a El País que es "muy contradictorio" que Cattani ocupe esa posición y que "estamos absolutamente en contra de esas asignaciones políticas y entiendo que los compañeros lo estén". Y agregó que, transcurridos 10 días de la expulsión del sindicato municipal salteño, (que ocurrió la semana pasada), la Federación estará dispuesta a estudiar su readmisión si así lo plantea una eventual nueva conducción, con lo que implícitamente alentó la formación de una "coalición" que desplace a la actual dirección, de tendencia comunista. Las listas opositores analizan expulsar a Gómez del sindicato.

Ripoll y su corriente "En lucha" en el Pit-Cnt son muy críticas de la mayoría de la central, compuesta por "Articulación" y el Partido Comunista del que la sindicalista se desvinculó y que la critica con dureza. La Federación reclama un puesto en el Secretariado del Pit que la mayoría le niega.

Deudas y lucha por un puesto en Secretariado

La Federación Nacional de Municipales no sabe a cuánto ascienden las deudas de los sindicatos municipales del litoral y pretende clarificarlo esta semana. El sindicato de Artigas fue directamente expulsado. Se lo acusa de ser muy cercano al intendente Pablo Caram y se decidió aceptar a un gremio municipal con base en Bella Unión, dijo Ripoll. "Todas las filiales del litoral tienen un atraso importante. Los problemas no son con los sindicatos sino con las personas que los conducen", dijo. Seguramente, ahora fortalecida por el resultado electoral en Salto, la Federación volverá a la carga para que ocupe un puesto en el Secretariado del Pit, Luis Fagúndez, de Durazno, en lugar de Daniel Urquiola, de Lavalleja, aliado del Partido Comunista que dejó ese puesto pero no fue sustituido aún.