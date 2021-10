Denuncian a Fancap por violar convenio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio de Ancap decidió denunciar el convenio colectivo que tiene con el sindicato de sus trabajadores (Fancap), luego de que estos últimos realizaran un paro de 24 horas esta semana sin comunicar con antelación que iban a tomar medidas, según confirmó a El País el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.

“Hace tiempo que le venimos diciendo al gremio, con quien tenemos un muy buen diálogo, que cuando vayan a tomar medidas avisen con 48 horas de antelación, como los dispone el convenio”, dijo el jerarca.



El paro fue realizado este lunes, pero ya el sábado pasado, al anunciarlo, también tomaron medidas, como la suspensión de horas externas. El reclamo es por el cese de dos trabajadores del buque Malva H, cuando de acuerdo al gremio de funcionarios la administración se comprometió a que no haya “pérdidas de puestos de trabajo”. Sin embargo, para la administración de Ancap no se trata de un cese, sino de la no renovación de un contrato que llegó a su término.“Me quedé muy sorprendido -aseguró Stipanicic-, porque en ningún momento cortamos la comunicación”



Consultada al respecto, la vicepresidenta de Fancap, Laura Martínez, dijo que Ancap también incumple “ítems del convenio, como el desmantelamiento del ente y la reforma del mercado de combustible”.