Los más críticos en el Pit unen fuerzas para Congreso

Se acerca un nuevo Congreso del Pit-Cnt y la corriente 41, que tiene como columna vertebral los sindicatos públicos reunidos en COFE y cuyo principal referente es José Lorenzo López, está negociando una alianza con otras agrupaciones para conformar un polo que haga de contrapeso al que conformaron la moderada "Articulación" y el Partido Comunista. Este agrupamiento se está conformando con la propia COFE, el sindicato de la industria de la carne conocido como Foica-Ciudad Vieja (el más numeroso de los desgajamientos que ha tenido el gremio de los frigoríficos), los municipales de Montevideo, el sindicato de la bebida (FOEB), el del medicamento (Sima), y el de los trabajadores de las cooperativas de consumo, señaló López a El País. Este agrupamiento cree que podrá reunir entre el 25% y el 30% de los delegados del congreso.

El Partido Comunista controla sindicatos claves como el de la construcción (Sunca), Sutel (Antel), el metalúrgico (Untmra) y la FUS (salud privada). De hecho, se espera que la corriente sindical comunista reúna aproximadamente el 40% de los 1.089 delegados que podrían llegar a participar en el congreso.

Más de la mitad de los delegados provendrán de cinco sindicatos poderosos: la FUS, la FUM (Magisterio), COFE, el Sunca (construcción) y Fuecys (comercio, controlado por "Articulación") en ese orden. Todos ellos cuentan con más de 20.000 afiliados. Como ejemplo del peso que tienen, Cofe aportará 125 delegados y Fuecys 90. El Pit-Cnt tuvo un fuerte crecimiento durante la primera década del gobierno del Frente Amplio y pasó en ese lapso de unos 110.000 afiliados a alrededor de 410.000. En 2015 se trazó el objetivo de llegar al medio millón de afiliados.

Puja de poder.

López dijo que las corrientes que están analizando coordinar acciones mantendrán su identidad. En general, estos grupos ponen un fuerte énfasis en la "independencia de clase", o sea en el no alineamiento automático del Pit-Cnt con el gobierno y así lo reflejaron en sus documentos. De hecho, la 41 suele proponer medidas de paro más duras que los grupos mayoritarios. Al Congreso de la central se llega con varias ponencias y parece difícil su unificación. La postura de la alianza "Articulación"-Partido Comunista quedó plasmada en un documento común del sindicato bancario (AEBU) y del comercio (Fuecys, moderado), y de la Untmra y el Sunca, ambos comunistas. Un grupo de ocho sindicatos, fundamentalmente vinculados a la educación, pretende que la Mesa Representativa de la central amplíe su actual composición de 44 integrantes, y la recientemente formada alianza entre "Articulación" y el Partido Comunista pretende llevarla a 33. Martín Pereira, dirigente de COFE y de los funcionarios de la Salud Pública, dijo a El País que la 41 entiende que una cantidad apropiada de integrantes rondaría las 40 personas y enfatizó que su grupo entiende que, como marcan los estatutos, la conducción cotidiana de la central debe descansar en la Mesa Representativa y no tanto en el Secretariado Ejecutivo, como ocurre actualmente, por ser menos representativo. Pereira reconoció que actualmente hay algunos sindicatos que deberían formar parte de la Mesa y en los hechos no lo es así.

"Articulación" y los comunistas quisieran que Fernando Pereira (del primero de los agrupamientos y gremialista de la educación pública) siguiera como presidente y Marcelo Abdala (metalúrgico y comunista) como secretario general. En el Congreso de 2015 se acordó finalmente una lista única que respetó los equilibrios internos. En este año hay incertidumbre. Si bien hay reuniones todos los días para intentar acercar posiciones entre las distintas agrupaciones sindicales, hasta ayer no se había llegado a un acuerdo. Hay plazo hasta el jueves. Los estatutos del Pit-Cnt obligan a hacer los máximos esfuerzos para acordar una plancha única.

Los intentos de coordinación entre la 41 y los otros sindicatos están siendo realizados por López, Pereira y el dirigente del sindicato de la bebida Fernando Ferreira, de la agrupación "5 de Marzo" que fue fundada por el histórico dirigente de la bebida, Richard Read, hoy alejado de los órganos de conducción del Pit-Cnt.

Pereira comentó que se están haciendo los máximos esfuerzos para que se llegue a una lista única para renovar a las máximas autoridades de la central de trabajadores. Pero consideró que hay que "quitarle dramatismo" a un eventual desacuerdo y a la presentación de más de una lista ya que la unidad del movimiento obrero "no se rompe" por el hecho de que haya dos o más. Para Pereira lo fundamental es que se mantenga la unidad en un año importante para los sindicatos porque se discutirá la última Rendición de Cuentas en la que se puede aumentar el gasto en este gobierno y porque, además, está en curso la mayor ronda de negociación salarial desde que se crearon los Consejos de Salarios en 1943. "Lo importante es mantener el ejemplo mundial de un movimiento único como solo hay en Cuba y aquí", dijo.

Mayoría avisa contra "retroceso neoliberal"

La alianza conformada por "Articulación" y el Partido Comunista es la que marca las grandes líneas de acción de la central. El documento que elaboró para el Congreso sostiene que "la independencia de clase no significa prescindencia o indiferencia a la hora de aportar a las transformaciones, ni implica renuncia a las reivindicaciones del movimiento, muy

al contrario". Esta agrupación es percibida por otras corrientes de la central como cercana al gobierno.

"Si en esta confrontación de proyectos de país, el proceso de cambios no sigue avanzando en el sentido de la profundización democrática, habrá un retroceso neoliberal con enormes consecuencias. De ahí las grandes responsabilidades que tenemos entre manos", señala el documento. El gobierno es "la unión compleja y contradictoria de los intereses de los trabajadores, las capas medias más o menos tradicionales, y de sectores del pequeño y mediano capital de la ciudad y el campo", dice.