Se intensifica la polémica dentro del Pit-Cnt por los oradores para el acto del 1° de Mayo

La interna del Pit-Cnt vive momentos de alta tensión en la previa del acto por el Día Internacional de los Trabajadores. La secretaria general del sindicato de trabajadores municipales (Adeom), Valeria Ripoll, denunció hoy que la "corriente mayoritaria" del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt decidió vetar su nombre, propuesto por la corriente que representa, como oradora para el 1° de Mayo porque "yo no voy en la línea del discurso que se pretende. Yo lo que entiendo es que no se quiere la crítica y por eso el acto se va a transformar en un acto político partidario".

Ripoll afirmó a El País que fue vetada durante la reunión en la que el secretariado discutió quiénes serían los oradores del 1° de Mayo. Y fue allí, dijo, que se ofreció a sus compañeros "viajes a Cuba y otros viajes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los cuales querían ser usados como moneda de cambio. Obviamente que estos viajes fueron rechazados porque el tema central era la oratoria del acto".



El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que "lo que plantea Ripoll nada tiene que ver con la realidad". Fue la Mesa Representativa del Secretariado Ejecutivo, explicó, la que laudó que haya un solo orador en el acto del Pit-Cnt y ofrecer la palabra a la Intersocial Feminista "para que el acto tuviera mayor apertura". Este planteo, como informó este jueves El País, fue rechazado por unos 15 sindicatos al entender que la agrupación que nuclea a más de 20 colectivos feministas y ONG no se dirija al público porque entiende, “desarrolla políticas laborales con altos niveles de precariedad”.

Si bien la propuesta no fue aprobada por el pleno de la Mesa Representativa que está integrada por 42 delegados de sindicatos, la misma desnudó diferencias tras el planteo realizado por Articulación y el Partido Comunista para que la Intersocial sí esté presente, una situación que finalmente terminará ocurriendo.



Pereira reconoció que la Corriente en Lucha (sector de Ripoll) "propuso que hablara Valeria, pero la propuesta que primó fue la finalmente aprobada, que además fue la propuesta de origen. No es que nosotros contrapropusimos algo para evitar que Valeria hable, es lo contrario. Ellos contrapropusieron algo en lugar de la Intersocial Feminista. Pero entiendo que no pueda contar bien el hecho como sucedió porque no estuvo en la reunión", puntualizó el titular del Pit-Cnt.



Ripoll habló de este tema en una descarga que subió a sus redes sociales. En el mensaje escribió que "no tengo nada en contra de la Intersocial Feminista, pero en este acto de la clase obrera si no decís lo que quieren escuchar o no hacés campaña para el gobierno, tenés prohibida la palabra. Lamentable en lo que se ha convertido el movimiento sindical, cero independencia de clase. Por primera vez no voy a participar de este acto, no convalido lo que están haciendo".

"Es parte del teatro", fustigó Pereira. "Ella habló en un acto del Partido Comunista y me viene a dar clases a mí de que no se pueden hacer cuestiones partidarias si sos dirigente sindical. ¡Vamos! Habló junto a Juan Castillo. Me molesta porque no es verdad. ¿Quién le dice que no hable? De hecho lo hace cada vez que tiene ganas de pelearse con el movimiento sindical porque es parte del teatro diario".

Por último, el presidente de la central obrera explicó que los dirigentes "pueden hablar de lo que quieran", pero aclaró que "la que decide quién o quiénes hablarán en un acto oficial es la mayoría del organismo". Este año será el propio Pereira quien estará frente al micrófono. "Luego la Intersocial Feminista participará de la oratoria, no en nombre del Pit-Cnt, sino en nombre de un conjunto de organizaciones que integramos. Así como en otros años lo hizo Fucvam, la Onajpu o la FEUU, organizaciones que consideramos hermanas".