Correo Uruguayo paralizado desde las 11:00 en reclamo de más servicios

Juan González, presidente de la Asociación de Funcionarios Postales, informó que este jueves se activó un paro hasta la noche en reclamo de garantizar un porcentaje de la contratación estatal de los servicios postales al Correo Uruguayo.

Desde las 11:00 se "paralizaron las tareas", para luego hacer una manifestación frente al Palacio Legislativo. Esta medida "va a afectar gran parte del servicio operativo", sostuvo el sindicalista. "Todo el Correo va a estar parado desde las 11:00 y va a reintegrarse a partir de la noche, a última hora de la tarde con los primeros turnos que ingresan, para mañana estar en pleno funcionamiento", detalló. Además, no se descartan más medidas por este asunto porque "la situación del Correo es muy delicada".



"El objetivo central es conocer por qué no ha ingresado en el proyecto de Rendición de Cuentas un artículo que disponía que un tercio de lo que los organismos públicos dedican a correo lo tenga que contratar con el correo estatal", indicó González en declaraciones a Radio Monte Carlo.

Aseguró que de aplicarse esta medida, el Correo "tendría más trabajo". "No estamos pidiendo nada más y nada menos que eso, que ingrese más trabajo al Correo, que es una empresa que tiene un altísimo nivel de competencia en el sector privado", señaló.



González apuntó que al aumentar la actividad del Correo Uruguayo se estaría "abatiendo sensiblemente" el subsidio estatal que recibe actualmente para su operativa.



Insistió al mismo medio que "es absolutamente razonable que si el Estado dispone de un correo, que además le otorga un subsidio, no esté pagando dos o tres veces, y además se de trabajo".



El dirigente sindical aseguró que en los últimos días no han podido mantener contacto con quienes se "comprometieron" a darle viabilidad a su reclamo.